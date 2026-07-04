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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

Αυτή η ομάδα θα κατακτήσει το Μουντιάλ - Ο υπερυπολογιστής έβγαλε τον νικητή της διοργάνωσης

Η Opta αποκάλυψε ποιά ομάδα θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

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Τα τελευταία εισιτήρια για τους «16» του φετινού Μουντιάλ πήραν Αίγυπτος , Αργεντινή και Κολομβία. Έτσι το πάζλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει πια ολοκληρωθεί και ο υπερυπολογιστής της Opta έπιασε δουλεία και έβγαλε το φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Τον πρώτο λόγο φαίνεται να έχει η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαμπέ συγκεντρώνοντας το 30% των πιθανοτήτων. Την δεύτερη θέση της σχετικής λίστας καταλαμβάνουν οι Αργεντίνοι με 14% , ενώ την τρίτη θέση του βάθρου παίρνουν οι Ισπανοί με 13%.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

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