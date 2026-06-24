Αυτή η πόλη «πνίγεται» στις κατσαρίδες: Εισβάλλουν σε σπίτια, βγαίνουν από φρεάτια, σκορπούν πανικό

Έντονη ανησυχία επικρατεί σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν μαζική εμφάνιση κατσαρίδων που εισβάλλουν καθημερινά σε σπίτια και πολυκατοικίες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την υγρασία φαίνεται να έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους, με τα φρεάτια και το αποχετευτικό δίκτυο να θεωρούνται οι βασικές εστίες του προβλήματος.

Οι εικόνες που καταγράφουν οι πολίτες στα κινητά τους αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι αισθητά πιο έντονο σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια.

«Μπαίνουν στα σπίτια ό,τι κι αν κάνουμε»



Η αγανάκτηση των κατοίκων είναι εμφανής. Παρά τις επαναλαμβανόμενες απεντομώσεις που πραγματοποιούν με δικά τους έξοδα, οι κατσαρίδες συνεχίζουν να εμφανίζονται, κυρίως τις βραδινές ώρες.

Κάτοικοι σε Μεσαμπελιές και Πατέλλες περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσάρεστες εκπλήξεις, με έντομα να ξεπροβάλλουν από φρεάτια, αυλές και κοινόχρηστους χώρους. Σε αρκετές περιπτώσεις, το πρόβλημα συνοδεύεται από έντονη δυσοσμία, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές ακόμη και για ποντίκια.

Το μεγαλύτερο παράπονο των δημοτών είναι ότι οι ιδιωτικές απεντομώσεις δεν αρκούν όταν η «πηγή» του προβλήματος βρίσκεται εκτός των κατοικιών, στο αποχετευτικό δίκτυο και στα φρεάτια.



Γιατί αυξάνονται οι κατσαρίδες



Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί σημαντικά τη δραστηριότητα των εντόμων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη ανθεκτικότητα πολλών ειδών στα κοινά εντομοκτόνα, γεγονός που δυσκολεύει την αντιμετώπισή τους.

Οι κατσαρίδες είναι από τα πιο προσαρμοστικά έντομα στον πλανήτη. Μπορούν να επιβιώσουν σχεδόν παντού, αρκεί να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Αν και προτιμούν υπολείμματα τροφών, γλυκά και λιπαρές ουσίες, είναι ικανές να τραφούν ακόμη και με χαρτί, κόλλες, υφάσματα, σαπούνια, τρίχες ή νεκρά έντομα.

Η μοναδική ουσιαστική αδυναμία τους είναι το νερό, καθώς δεν μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλο διάστημα χωρίς πρόσβαση σε υγρασία.

Οι «ιπτάμενες» κατσαρίδες και οι κίνδυνοι για την υγεία



Παρότι συχνά γίνεται λόγος για «ιπτάμενες κατσαρίδες», οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα περισσότερα είδη δεν πετούν πραγματικά. Χρησιμοποιούν τα φτερά τους μόνο για μικρές μετακινήσεις ή για να γλιστρήσουν σε κοντινή απόσταση όταν αισθανθούν απειλή.

Ωστόσο, η παρουσία τους δεν είναι απλώς ενοχλητική. Οι κατσαρίδες μπορούν να μεταφέρουν μηχανικά παθογόνους μικροοργανισμούς, καθώς κινούνται σε απορρίμματα, αποχετεύσεις και φρεάτια. Επιπλέον, έχουν συνδεθεί με αλλεργικές αντιδράσεις και κρίσεις άσθματος, ιδιαίτερα σε παιδιά και ευάλωτα άτομα.



Έρχονται νέοι ψεκασμοί



Από την πλευρά της, η ΔΕΥΑΗ αναγνωρίζει το πρόβλημα και προχωρά σε νέες παρεμβάσεις. Ήδη έχουν προγραμματιστεί στοχευμένοι ψεκασμοί σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο τον περιορισμό των πληθυσμών των εντόμων.

Οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να ενημερώνουν τις υπηρεσίες για περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση κατσαρίδων, ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται πιο αποτελεσματικά.



Ένα πρόβλημα που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι



Αν και το φαινόμενο δεν είναι νέο, φέτος φαίνεται να έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι κάτοικοι ζητούν πιο συστηματικές παρεμβάσεις και καλύτερο έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου, υποστηρίζοντας ότι οι κατσαρίδες έχουν μετατραπεί σε καθημερινό εφιάλτη.

Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και το καλοκαίρι να βρίσκεται μόλις στην αρχή του, πολλοί φοβούνται ότι η «πολιορκία» των εντόμων δεν έχει φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά της.