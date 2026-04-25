Αυτό είναι το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Με ένα (κρητικό) μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα στον θώρακα τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΓΑΔΑ ο 20χρονος στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου.

Μια μόνο μαχαιριά στο αριστερό ημιθωράκιο στάθηκε μοιραία, καθώς έκοψε το νήμα της ζωής του άτυχου 27χρονου, ο οποίος - σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά - συναντήθηκε με τον δράστη προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές που αφορούσαν την 20χρονη νυν σύντροφο του 20χρονου και πρώην του 27χρονου.

Ο ίδιος ο δράστης ενημέρωσε τις Αρχές για το πού είχε κρύψει το μαχαίρι μετά το άγριο φονικό. Ο καθ' ομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι το είχε κρύψει στην ταράτσα της πολυκατοικίας που μένει, πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, έκαναν έρευνα και εντόπισαν το φονικό όπλο, ένα μαχαίρι με μήκος 20 εκατοστά.

Δείτε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στο άγριο φονικό:

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η έρευνα έδειξε ότι λίγο πριν από το περιστατικό το θύμα είχε μεταβεί μόνο του στο πάρκο, όπου φέρεται να είχε κανονίσει συνάντηση. Η ΕΛΑΣ κινήθηκε μεθοδικά και γρήγορα οι έρευνες στράφηκαν στο φιλικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναδείχθηκε προσωπική διαμάχη που συνδεόταν με ερωτική σχέση, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε στη συνάντηση και τελικά στη θανατηφόρα επίθεση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ για το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο:



Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.



Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.