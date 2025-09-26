Αυτό είναι το μπάσκετ που θέλουμε: Ο Μπαρτζώκας έβγαλε φωτογραφία με νεαρό φίλαθλο της ΑΕΚ (vid)

Ο Προμηθέας ήταν εκείνος που έκλεισε θέση στον τελικό του Super Cup, επικρατώντας με 84-70 της ΑΕΚ, και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα για να μάθει τον αντίπαλό του.

Την αναμέτρηση της ομάδας της Πάτρας κόντρα στην «Ένωση» παρακολούθησε από κοντά και η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία σε λίγα λεπτά αντιμετωπίζει την Καρδίτσα (26/9,20:30) στον δεύτερο ημιτελικό. Κατά τη διάρκειά όμως του πρώτου ημιτελικού μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, όταν ένας μικρός φίλος της ΑΕΚ, πλησίασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα και του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία.

Προφανώς, ο Έλληνας τεχνικός δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, προσφέροντας χαρά στον μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ.