Αυτό είναι το μυθικό deal του Γιώργου Δώνη με την εθνική Σαουδικής Αραβίας

Ο Γιώργος Δώνης τα τελευταία χρόνια κάνει ωραία πράγματα στην Σαουδική Αραβία και η Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να τον προσλάβει για να αντικαταστήσει τον Ερβέ Ρενάρ.

Ο Θεσσαλονικιός τεχνικός θα είναι στον πάγκο της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα γίνει μάλιστα ο πρώτος Έλληνας προπονητής που θα ηγηθεί μιας ξένης χώρας σε Μουντιάλ, ενώ γενικότερα η συμφωνία αφορά 4 διοργανώσεις. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας όμως είναι αυτές που τραβάνε την προσοχή. Συγκεκριμένα ο Δώνης και οι συνεργάτες του θα λάβουν 6.000.000 δολάρια, δηλαδή λίγο πάνω από 5.000.000 ευρώ για συμβόλαιο 1,5 έτους.

Όπως καταλαβαίνει κανείς τα λεφτά ξεπερνούν τις απολαβές που είχε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Αλ Καλίτζ, με την οποία έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και στο πρωτάθλημα της χώρας. Πριν την Αλ Καλίτζ όμως ο 56χρονος τεχνικός πέρασε και από την Αλ Χιλάλ το 2015, με την οποία κατέκτησε και τρία κύπελλα, την Αλ Γουέχντα και την Αλ Φατέχ, και πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομικά συμφωνία που έχει κάνει Έλληνας προπονητής.