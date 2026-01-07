Αυτό είναι το πιο «αρχαίο» γήπεδο στην Ελλάδα που κλείνει έναν αιώνα ζωής

Όταν γίνεται κουβέντα για τα ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας, το μυαλό πολλών πηγαίνει αυτόματα στη Λεωφόρο. Κι όμως, το αρχαιότερο γήπεδο της χώρας κρύβεται μακριά από την Αθήνα και έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία.



Οπως προκύπτει από έρευνες, το παλαιότερο είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα ευρήματα του δημοσιογράφου Ηλία Μπιτσάνη, που έχει αναλάβει τη συγγραφή του βιβλίου για την ιστορική πορεία του Μεσσηνιακού, η απαρχή της δημιουργίας ποδοσφαιρικού γηπέδου τοποθετείται στο 1900, όταν ο Δήμος Καλαμάτας παραχώρησε την απαραίτητη έκταση.



Το 1909 το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μεσσηνιακού έχει σχεδόν διαμορφωθεί, με τα τέρματα σε κατεύθυνση βορρά-νότο και όχι ανατολή-δύση που είναι σήμερα, και γίνεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης Ποδοσφαίρου. Τότε ιδρύθηκε τυπικά το τμήμα Ποδοσφαίρου του Μεσσηνιακού και τότε αρχίζει η ιστορία του «Φούτ-μπωλ» στην Καλαμάτα.

