Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 πρόγραμμα

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-2027 - Ημέρες και ώρες

Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τις μέρες της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το τρόπαιο της Stoiximan Super League/Πηγή: Eurokinissi
Το τρόπαιο της Stoiximan Super League/Πηγή: Eurokinissi
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Η λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League για την σεζόν 2026-2027.

Την πρώτη αγωνιστική μπορεί να μην δούμε κάποιο ντέρμπι όμως η χρονιά θα ξεκινήσει με δυνατές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως αυτή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον νεοσύστατο Ηρακλή, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο το Σάββατο 22/8.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 23/8, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Λεβαδειακό και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο την Κηφισιά, ενώ η αγωνιστική θα κλείσει με την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Αστέρα AKTOR.

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Σάββατο 22/8

  • ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
  • Καλαμάτα - Άρης 20:00
  • Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23/8

  • ΟΦΗ - Βόλος 19:30
  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά 21:00
  • ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
  • Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30

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Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 πρόγραμμα

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