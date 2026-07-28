Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-2027 - Ημέρες και ώρες

Η λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League για την σεζόν 2026-2027.

Την πρώτη αγωνιστική μπορεί να μην δούμε κάποιο ντέρμπι όμως η χρονιά θα ξεκινήσει με δυνατές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως αυτή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον νεοσύστατο Ηρακλή, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο το Σάββατο 22/8.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 23/8, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Λεβαδειακό και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο την Κηφισιά, ενώ η αγωνιστική θα κλείσει με την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Αστέρα AKTOR.

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Σάββατο 22/8

ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00

Καλαμάτα - Άρης 20:00

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23/8