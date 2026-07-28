Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-2027 - Ημέρες και ώρες
Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τις μέρες της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27.
Η λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League για την σεζόν 2026-2027.
Την πρώτη αγωνιστική μπορεί να μην δούμε κάποιο ντέρμπι όμως η χρονιά θα ξεκινήσει με δυνατές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπως αυτή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον νεοσύστατο Ηρακλή, ενώ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο το Σάββατο 22/8.
Την επόμενη μέρα, Κυριακή 23/8, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Λεβαδειακό και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο την Κηφισιά, ενώ η αγωνιστική θα κλείσει με την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Αστέρα AKTOR.
Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Σάββατο 22/8
- ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00
- Καλαμάτα - Άρης 20:00
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23/8
- ΟΦΗ - Βόλος 19:30
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά 21:00
- ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 21:00
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 21:30