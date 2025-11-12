Αυτό είναι το σέξι μοντέλο που τραυμάτισε αθλητές σε πολύ... προσωπικές στιγμές

Η Μελίσα Σάτα, μοντέλο και παρουσιάστρια στην Ιταλία, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τις παράξενες κατηγορίες που αντιμετώπισε, σύμφωνα με τις οποίες ήταν υπεύθυνη για τους τραυματισμούς των πρώην συντρόφων της λόγω... υπερβολών κατά την διάρκεια των ερωτικών πράξεων.



Συγκεκριμένα, στοχοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των σχέσεών της με τον τενίστα Ματέο Μπερετίνι και τον ποδοσφαιριστή Κέβιν-Πρινς Μπόατενγκ.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπερετίνι, αυτός υπέστη τραυματισμό στο στομάχι και η Σάτα κατηγορήθηκε για αυτό το πρόβλημα.



«Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altro». Lo ha detto Matteo Berrettini in una conferenza stampa pic.twitter.com/2JBl7QKK28 — Corriere della Sera (@Corriere) February 20, 2024

Υπήρξαν πολλές κατηγορίες για τις... ακραίες σεξουαλικές πράξεις με έναν επαγγελματία τενίστα, κάτι που η ίδια αρνήθηκε πλήρως.



Η Σάτα δέχθηκε παρόμοια κριτική όσο ήταν παντρεμένη με τον Μπόατενγκ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του γάμου τους έπαιξε για ομάδες όπως η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Μπαρτσελόνα.



Tennis star Matteo Berrettini splits from sex addict supermodel girlfriend Melissa Satta after 'very intense' year-long relationship https://t.co/Sd72sDlw29 pic.twitter.com/4umzDFt0HB — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2024

Η απάντηση της Σάτα για τους τραυματισμούς του Μπερετίνι και του Μπόατενγκ

«Κάποτε, ο πρώην σύζυγός μου υπέφερε από ηβαλγία (χρόνιο τραυματισμό στη βουβωνική χώρα). Μου επιτέθηκαν λέγοντας ότι κάναμε πολύ σεξ και ότι αυτή ήταν η αιτία των προβλημάτων. Απόδειξη ότι ο σεξισμός εξακολουθεί να υπάρχει: οι γυναίκες είναι πάντα αυτές που αποσπούν την προσοχή των ανδρών, και αν μια γυναίκα χάσει, τότε φταίει αυτό που τρώει, όχι ο άντρας» δήλωσε η εντυπωσιακή καλλονή.



Η Σάτα, η οποία έχει σχεδόν πέντε εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, παραδέχτηκε ότι είχε προτιμήσει να μην απαντήσει σε διαδικτυακές επικρίσεις μέχρι που ένας τίτλος εφημερίδας τράβηξε την προσοχή της.



«Ήταν κάτι που συνεχιζόταν για μήνες. Ότι ο Μπερετίνι δεν κερδίζει επειδή υπάρχει μία Σάτα που τον ενοχλεί με τις υπερβολικές απαιτήσεις της. Αλλά άντεξα. Δεν είμαι από αυτούς που αναφέρουν κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρξε ένας τίτλος εφημερίδας που έγραφε 'Η Μελίσα Σάτα φέρνει κακή τύχη', μετά από έναν αγώνα στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο στον οποίο ο Ματέο κέρδισε, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Πώς μπορείς να γράφεις κάτι τέτοιο; Δεν είναι ηθικό. Το μίσος μου είναι δικαιολογημένο» συμπλήρωσε η Σάτα, η οποία είχε σχέση και με τον Κριστιάν Βιέρι, χώρισε με τον Μπερετίνι το 2024 και αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη.



