Αυτό είναι το τρέιλερ-έκπληξη για τον 10ο κύκλο του MasterChef

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef. Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής επιστρέφει στο STAR με τον Πάνο Ιωαννίδη, τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Σωτήρη Κοντιζά να μπαίνουν ξανά στο πλατό αναζητώντας τον επόμενο Έλληνα MasterChef.





Στο τρέιλερ της νέας σεζόν πρωταγωνιστεί ένα παιδί που εμφανίζεται νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά με νόημα ο μικρός πρωταγωνιστής.