Δράμα: Αυτό είναι το ζευγάρι των αστυνομικών- Η τραγική ανάρτηση της 45χρονης για τις γυναικοκτονίες

Μία ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την κοινωνία της Δράμας, αφού έγινε γνωστή η φερόμενη δολοφονία μίας 45χρονης γυναίκας από τα χέρια του 50χρονου συζύγου της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι δυο τους ήταν ζευγάρι αστυνομικών.

Ακραία και τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι μόλις στις 2 Ιουνίου η 45χρονη είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία αναδείκνυε το κοινωνικό υπόβαθρο των γυναικοκτονιών με αφορμή την υπόθεση της Καλαμάτας και τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής από τον σύζυγό της.

Η 45χρονη είχε αναρτήσει άρθρο, το οποίο ειρωνευόταν την άποψη ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride αποτελεί κίνδυνο για την ελληνική κοινωνία, την ίδια ώρα που οι άγριες γυναικοκτονίες τείνουν να αποδίδονται στην «κακιά στιγμή» και σχολιάζονται με τρόπο που μεταθέτει την ευθύνη στα θύματα.

Η ανάρτηση της 45χρονης στη Δράμα.

Πώς έγινε το έγκλημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, ο άνδρας, περίπου 50 ετών, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, στο υπόγειο της οικίας τους, και στη συνέχεια αποχώρησε από το σπίτι. Ακολούθως, πήγε στο αυτοκίνητό του, όπου και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού κάλεσε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα, περίπου 45 ετών, έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν πιθανότατα σε χρήση μαχαιριού.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στα τραύματά της. Η γυναίκα -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό του από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Aρχές.