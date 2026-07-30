Αυτό το νέο εικονίδιο του Facebook Meta επιβεβαιώνει ανθρώπινη παρουσία πίσω από λογαριασμούς

Η Meta ξεκινά το λανσάρισμα του Facebook Verified, ενός δωρεάν σήματος (badge) που δείχνει ότι πίσω από έναν λογαριασμό βρίσκεται πραγματικό άτομο. Το νέο σήμα επιβεβαίωσης βασίζεται σε μια απλή διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω selfie, όπου ο χρήστης καταγράφει ένα σύντομο βίντεο που συγκρίνεται με τις φωτογραφίες προφίλ του για να επιβεβαιωθεί η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τη Meta, η διαδικασία είναι δωρεάν, διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά και απευθύνεται σε ενήλικες χρήστες που πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας και ασφάλειας της πλατφόρμας.



Πού θα εμφανίζεται

Το badge θα εμφανίζεται αρχικά σε βασικά σημεία του Facebook όπως το Marketplace, το Dating, τα Groups και το Profile. Η Meta αναφέρει ότι η διάθεση γίνεται σταδιακά, ξεκινώντας από επιλεγμένες αγορές, με στόχο να επεκταθεί αργότερα σε περισσότερες περιοχές. Επιπλέον, το badge δεν περιορίζεται σε σελίδες ή επαγγελματικούς λογαριασμούς, αλλά αφορά προσωπικούς λογαριασμούς που έχουν περάσει τη διαδικασία επαλήθευσης.

📱 | Meta, la empresa de Zuckerberg, lanza "Facebook Verified", una "insignia gratuita" para verificar que hay una "persona real" detrás de un perfil mediante un escaneo biométrico de tu rostro. pic.twitter.com/06MYn3bppt — OROT (@orotintelnews) July 30, 2026

Γιατί το φέρνει η Meta

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η πλατφόρμα προσπαθεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών, ειδικά σε χώρους όπως το Marketplace και το Facebook Dating. Η Meta θέλει το badge να λειτουργεί ως ένα γρήγορο οπτικό σημάδι ότι υπάρχει πραγματικό άτομο στην άλλη πλευρά, πριν κάποιος απαντήσει σε μια αγγελία, δεχτεί ένα αίτημα φιλίας ή μπει σε κάποια συζήτηση. Παράλληλα, το badge δεν σημαίνει ότι η Meta εγγυάται την αξιοπιστία ή την εντιμότητα του χρήστη, αλλά μόνο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και πως δεν πρόκειται για λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί από ψεύτικα στοιχεία ή με τη βοήθεια της ΑΙ.



Τι αλλάζει σε σχέση με το Meta Verified

Το Facebook Verified δεν είναι το ίδιο με το Meta Verified, που παραμένει συνδρομητική υπηρεσία με επιπλέον παροχές, όπως υποστήριξη λογαριασμού και προστασία. Το νέο badge είναι ξεχωριστό, δωρεάν και σχεδιασμένο να απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, χωρίς το κόστος της συνδρομής.