Αυτό το νησί στο Ιόνιο κοστίζει πλέον όσο ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα

Αν έχεις ποτέ ονειρευτεί να αποκτήσεις το δικό σου ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα, τώρα ίσως είναι η ευκαιρία σου - και μάλιστα σε τιμή χαμηλότερη ακόμα και από πολλά διαμερίσματα στην Αθήνα.

Ωστόσο, χρειάζεται να δείξεις προσοχή και εγκράτεια γιατί πίσω από το luxury όνειρο κρύβεται ένα νησί - γρίφος.

Island Seeker

Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η New York Post, ένα ελληνικό νησί με το όνομα Μάκρη βγαίνει προς πώληση, με την ιστορία του να μοιάζει περισσότερο με οικονομικό θρίλερ παρά με απλή επενδυτική ευκαιρία.



Όταν είχε αρχικά καταχωρηθεί από μεσιτικές εταιρείες πολυτελών ακινήτων το 2022, η αξία του υπολογιζόταν περίπου στα 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, εξακολουθεί να φιλοξενείται στον ιστότοπο Island Seeker, όπου το νησί πωλείται έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα, όμως, η τιμή εκκίνησης σε διαδικασίες δημοπρασίας έχει υποχωρήσει ακόμη και κοντά στις 286.000 δολάρια.

Ένα νησί στο Ιόνιο με βαριά «κληρονομιά»



Για να καταλάβουμε καλύτερα για τι πράγμα μιλάμε, η Μάκρη βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, στο σύμπλεγμα των Εχινάδων, και είναι η πέμπτη μεγαλύτερη νησίδα της περιοχής ενώ ανήκει στο ίδιο νησιωτικό σύμπλεγμα με την Οξυά, η οποία έχει επίσης απασχολήσει την αγορά ακινήτων διεθνώς.

Μάλιστα, ξεχωρίζει και για το ιστορικό της υπόβαθρο. Στην περιοχή των Εχινάδων συνδέονται και σημαντικές ιστορικές και μυθολογικές αναφορές. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, τα νησιά αυτά θεωρούνταν νύμφες που μεταμορφώθηκαν σε νησιά από θεό του ποταμού, ενώ τα νερά της περιοχής συνδέονται ιστορικά με τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571).

Η νησίδα έχει έκταση μικρότερη του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, με το υψηλότερο σημείο της να φτάνει τα 126 μέτρα. Πάνω της διακρίνονται ακόμη ερείπια τριών κτισμάτων, ανάμεσά τους ένα μικρό παρεκκλήσι, μια δεξαμενή νερού και ένα μικρό σπίτι, που μαρτυρούν παλαιότερη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σε επιχειρηματικό πλαίσιο, πρόκειται για ακατοίκητη ιδιωτική έκταση με φυσικό τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς, που στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί ως πιθανός προορισμός για υψηλού επιπέδου τουριστικές επενδύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διεθνείς αγγελίες είχε προβληθεί ακόμη και ως κατάλληλη για πεντάστερες μονάδες και ιδιωτικές βίλες, με «ώριμο νομικό πλαίσιο ανάπτυξης» και καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη.

Από τα εκατομμύρια στις δημοπρασίες: Γιατί κατέρρευσε η αξία του

Η αποτίμηση της νησίδας έχει αλλάξει εντυπωσιακά μέσα σε λίγα χρόνια. Από τιμές που έφταναν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε διεθνείς αγγελίες, η Μάκρη έχει εμφανιστεί σε πλειστηριασμούς με τιμές εκκίνησης που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τις 300.000 ευρώ.

Η διαφορά αυτή δεν αντανακλά απλώς την «αγορά», αλλά κυρίως ένα σύνθετο πλέγμα νομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών που επηρεάζουν δραστικά την πραγματική της αξία.

Ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών

Οι περιορισμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με επίσημες καταγραφές και εκτιμήσεις, μεγάλο τμήμα της Μάκρης έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.



Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες αξιοποίησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Επιτρέπονται κυρίως ήπιες χρήσεις, όπως ήπιες υποδομές, μικρής κλίμακας γεωργική χρήση και βασικές δραστηριότητες αναψυχής, ενώ οποιαδήποτε σοβαρή τουριστική ή οικιστική ανάπτυξη απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά προεδρικά διατάγματα.



Στην πράξη, η εικόνα του «ιδιωτικού νησιού προς ανάπτυξη» συγκρούεται με ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας.

Πέρα από τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, η Μάκρη φέρει και σημαντικά οικονομικά βάρη.

Σύμφωνα με αναφορές, ο νέος ιδιοκτήτης θα κληρονομήσει και εκκρεμείς φορολογικές κι άλλες απαιτήσεις που συνδέονται με το ακίνητο, οι οποίες εκτιμώνται σε δεκάδες εκατομμύρια.

Από «κόσμημα επενδυτών» σε επιλογή ρίσκο



Η Μάκρη των Εχινάδων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόστασης ανάμεσα στην εικόνα των «ιδιωτικών νησιών-ονείρων» και στην πραγματική δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Πίσω από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες και τις υψηλές αρχικές αποτιμήσεις, κρύβεται ένα σύνθετο πλαίσιο περιορισμών που επαναπροσδιορίζει πλήρως την αξία του ακινήτου.

Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα νησί που μπορεί να φαίνεται σαν ευκαιρία ζωής — αλλά στην πράξη μοιάζει περισσότερο με νομικό και επενδυτικό παζλ που ενέχει τον προφανή κίνδυνο ρίσκου παρά με έτοιμο και φιλόδοξο επενδυτικό προϊόν.

Με πληροφορίες από nypost.com