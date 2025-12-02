Αυτοί είναι οι 10 καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση - Γιατί η Ελλάδα είναι στην κορυφή;

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ονειρεύονται την ημέρα που θα βγουν στη σύνταξη. Όπως λένε, πρόκειται για μια ημέρα που σηματοδοτεί ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα.

Παρ' όλο που δεν αποτελεί τον κανόνα, αρκετοί επιλέγουν να αφήσουν πίσω τους την καθημερινότητα της πόλης και να μετακομίσουν σε μια άλλη περιοχή ή ακόμη και σε άλλη χώρα, αναζητώντας νέες εμπειρίες αλλά και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το μηνιαίο περιοδικό International Living μόλις δημοσίευσε τον Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης, που αξιολογεί τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για τους συνταξιούχους σε διάφορες κατηγορίες, όπως το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση, οι βίζες, το κλίμα και η ευκολία ένταξης.

Έτσι λοιπόν, για το 2026, η πλειοψηφία των αναγνωστών διάλεξε την Ελλάδα ως τον απόλυτο προορισμό για να ζήσει κανείς κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του.

«Η άνοδος της Ελλάδας στην πρώτη θέση σηματοδοτεί μια μετατόπιση στο τοπίο των συνταξιοδοτικών αγορών στην Ευρώπη», λέει η Jennifer Stevens, συντάκτρια του International Living. «Για χρόνια, η Πορτογαλία και η Ισπανία ήταν πρωτοπόροι, αλλά οι πρόσφατες αλλαγές στις βίζες και το αυξανόμενο κόστος ωθούν τους συνταξιούχους να στραφούν αλλού. Η Ελλάδα προσφέρει τώρα αυτό που αναζητούν πολλοί: μια όμορφη, φιλόξενη και οικονομικά προσιτή ευρωπαϊκή βάση με επιλογές διαμονής και έναν τρόπο ζωής που δίνει την αίσθηση πλούτου από κάθε άποψη».

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας, το οποίο χορηγεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς που πραγματοποιούν ελάχιστη επένδυση σε ακίνητα ύψους 250.000 ευρώ (περίπου 290.000 δολαρίων), είναι ένα από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη, σύμφωνα με την International Living. Η χώρα μας έλαβε υψηλή βαθμολογία για το κλίμα, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Οι 9 φιναλίστ της 10αδας

Παναμάς

Ο Παναμάς είναι ο πρωτοπόρος σε όλες τις χώρες στην κατηγορία βίζας/παροχών συνταξιοδότησης. Εδώ και καιρό προσελκύει Αμερικανούς συνταξιούχους και το Πρόγραμμα Pensionado προσφέρει εντυπωσιακά προνόμια: 50% έκπτωση σε ψυχαγωγία, 30% έκπτωση σε μεταφορές, 25% έκπτωση σε αεροπορικά εισιτήρια, 15% έκπτωση σε ιατρικούς λογαριασμούς και εκπτώσεις σε όλα, από ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι φαγητό έξω.

«Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Παναμά ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ σε ποιότητα», αναφέρει η έκθεση του Διεθνούς Δείκτη. «Μια νοσηλεία σε νοσοκομείο που μπορεί να κοστίσει 30.000 δολάρια στο Μαϊάμι θα μπορούσε να κοστίσει 3.200 δολάρια εδώ, συμπεριλαμβανομένων των αξονικών τομογραφιών και της φαρμακευτικής αγωγής».

Σύμφωνα με το CNN Travel, η Πόλη του Παναμά είναι η μοναδική παγκόσμια πρωτεύουσα που διαθέτει τροπικό δάσος εντός των ορίων της ενώ μια παλιά της συνοικία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Κόστα Ρίκα

Η Κόστα Ρίκα κατετάγη πρώτη στην επιλογή όσον αφορά στην ποιότητα του κλίματος. ως γνωστός, πρόκειται για μια που παίρνει στα σοβαρά το περιβάλλον της. Πάνω από το 25% της χερσαίας έκτασής της είναι προστατευόμενο τροπικό δάσος, αναφέρει η International Living, και το 99% της ενέργειάς της προέρχεται από ΑΠΕ. «Είναι επίσης ένα από τα λίγα έθνη που αντιστρέφουν την αποψίλωση των δασών, φιλοξενώντας πλέον 10.000 είδη φυτών και 850 είδη πτηνών», αναφέρει η δημοσίευση.

Η χερσόνησος Νικόγια της Κόστα Ρίκα είναι μία από τις πέντε «μπλε ζώνες» στον κόσμο, περιοχές γνωστές για τη μακροζωία των κατοίκων τους.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία είναι δεύτερη χώρα μετά τη Γαλλία στην κατηγορία υψηλής υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τον Δείκτη ενώ έλαβε μια σημαντική βαθμολογία τόσο για το κλίμα της όσο και για την ανάπτυξη/διακυβέρνηση.

Η χώρα έχει τερματίσει το πρόγραμμα Golden Visa για την ανάπτυξη κατοικιών, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν άλλες επενδυτικές βίζες. Η International Living αναφέρει ότι για τους περισσότερους συνταξιούχους που ενδιαφέρονται να μετακομίσουν στη χώρα, «η τυπική βίζα «παθητικού εισοδήματος» D7 είναι ιδανική.

Μεξικό

«Έως και ένα εκατομμύριο Αμερικανοί και Καναδοί αποκαλούν ήδη το Μεξικό σπίτι τους. Η χώρα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό ομογενών από τη Βόρεια Αμερική οπουδήποτε στη Γη», αναφέρει η International Living.

Το Μεξικό σημείωσε υψηλή βαθμολογία στις κατηγορίες για βίζες/συνταξιοδοτικά επιδόματα και ανάπτυξη και διακυβέρνηση. Η έκθεση της International Living αναφέρει ότι «οι αυτοκινητόδρομοι είναι εξαιρετικοί, το διαδίκτυο γρήγορο και οι υποδομές σύγχρονες. Προσθέστε σε αυτό ένα αξιοσημείωτα χαμηλό κόστος ζωής, άριστη υγειονομική περίθαλψη και μια εύκολη διαδρομή για την απόκτηση άδειας παραμονής».

Ιταλία

Η κατηγορία με την υψηλότερη βαθμολογία στην Ιταλία σύμφωνα με τον Δείκτη ήταν η βαθμολογία συγγένειας, η οποία αφορά την ευκολία ενσωμάτωσης και αυτό που η International Living αποκαλεί «ένστικτο», καθώς πρόκειται για μια απόφαση που «περιλαμβάνει την καρδιά καθώς και το μυαλό».

Η Ιταλία σημείωσε επίσης καλή απόδοση στην κατηγορία της υγειονομικής περίθαλψης, ισοφαρίζοντας τη βαθμολογία της Ελλάδας, η οποία είναι 89 στα 100.

Γαλλία

Το International Living επαινεί την «φημισμένη καθολική υγειονομική περίθαλψη» της Γαλλίας, δίνοντάς της βαθμολογία 97, την υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα σύμφωνα με τη λίστα. Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει μια πρόταση για τον τερματισμό της δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης για τους ξένους συνταξιούχους και την επιβολή μιας ελάχιστης εισφοράς.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η Γαλλία είναι πιθανό να παραμείνει ένας πολύ ελκυστικός προορισμός για τους συνταξιούχους, με τον νικηφόρο συνδυασμό κλίματος, πολιτισμού και κουζίνας.

Ισπανία

Η Ισπανία μπορεί να μην είναι πλέον τόσο προσιτή όσο ήταν πριν από λίγα χρόνια, αλλά μια άνετη ζωή για ένα άτομο ή ένα ζευγάρι είναι ακόμα εφικτή με έναν μέτριο προϋπολογισμό..

Η υγειονομική περίθαλψη (94) και η βαθμολογία συγγένειας (90) είναι οι κατηγορίες στις οποίες η Ισπανία είχε την καλύτερη απόδοση, ενώ το κόστος ζωής (75) είναι λίγο χαμηλότερο.

Η Ισπανία έχει μια μακρά εδραιωμένη κοινότητα ομογενών, ειδικά σε παράκτιες πόλεις και μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν πολλές αγγλόφωνες ομάδες, αλλά η εκμάθηση ισπανικών ανοίγει πραγματικά πόρτες. Ενώ πολλοί Ισπανοί μιλούν βασικά αγγλικά, η γνώση ισπανικών εμβαθύνει τη σύνδεση και την κατανόηση.

Ταϊλάνδη

Η λέξη «thai» στην ταϊλανδέζικη γλώσσα σημαίνει «ελευθερία», επομένως « Ταϊλάνδη » σημαίνει κυριολεκτικά «Η Χώρα των Ελεύθερων». Πρόκειται για μια χώρα που εκτείνεται σε δύο ξεχωριστές κλιματικές ζώνες, την υποτροπική και την τροπική, προσφέροντας κάτι για κάθε γούστο.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία, η Ταϊλάνδη ψηφίστηκε ως ένας από τους προορισμούς με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του κόστους ζωής. Επίσης, είχε καλές επιδόσεις στους τομείς του κλίματος, της ανάπτυξης και της διακυβέρνησης. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης της Ταϊλάνδης είναι καλά τεκμηριωμένες ως παγκόσμιας κλάσης, αλλά η Ταϊλάνδη κάνει επίσης τη διατήρηση της υγείας εύκολη.

Μαλαισία

Το κόστος ζωής (94) και η ανάπτυξη και διακυβέρνηση (90) είναι οι κατηγορίες στις οποίες η Μαλαισία σημείωσε υψηλή βαθμολογία, αλλά είχε σχετικά χαμηλή βαθμολογία (45) στην κατάταξη συγγένειας.



«Η Μαλαισία προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα σύγχρονων υποδομών, πολιτιστικής ποικιλομορφίας και φυσικού περιβάλλοντος» ομορφιά. Με το προσιτό κόστος ζωής και το πρόγραμμα Malaysia My Second Home (MM2H), αποτελεί έναν ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για συνταξιούχους που αναζητούν ένα ζεστό, τροπικό κλίμα», αναφέρει η International Living.