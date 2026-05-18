Αυτοί είναι οι 4 κατηγορούμενοι για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο

Σε συνέχεια της εξάρθρωσης εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις στην περιοχή του Θέρμου, οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές προχώρησαν, κατόπιν Εισαγγελικής Διάταξης, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και των φωτογραφιών των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση αφορά απόπειρα ληστείας με ιδιαίτερα επικίνδυνα χαρακτηριστικά, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση πιθανής συμμετοχής τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων πραγματοποιείται με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την ενίσχυση του έργου των διωκτικών αρχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δίνονται στη δημοσιότητα, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη μιας γυναίκας και τριών αλλοδαπών ανδρών (δυο δραπέτες και ένας έγκλειστος φυλακών).



Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στις 05-04-2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ Αγρινίου.



Πρόκειται για τους:



(επ) QOSJA (ον) Romeo του Hysen και της Manousaki ή Manushaqe, γεν. 18/10/1984, στην Αλβανία

(επ) TOCI (ον) Lefter του Simon και της Fatbardha ή Varvara, γεν. 10/01/1984 ή 08/03/1976, στην Αλβανία

(επ) TOSKA ή TOJKA ή LUMARAKU (ον) Mariol ή Arsen ή Marjol ή Marsel ή Marjel του Vasil ή Nasmi ή Nazmi ή Barjam ή Marjzam ή Barian και της Nezmir ή Shpresa ή Nexhmie ή Nazmia, γεν. 17/12/1988 ή 14/07/1990 ή 17/12/1998 ή 14/04/1990, στην Αλβανία

(επ) ΣΕΧΙ (ον) Φατμπαρδα του Νταούτ και της Λουμτουριε, γεν. 05/10/1991, στην Αλβανία

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.



Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που τέλεσαν, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.



Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26410-30173 και 26410-22520 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.