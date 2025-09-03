Αυτοί είναι οι 4 πιο hot ευρωπαϊκοί προορισμοί για διακοπές τον Οκτώβριο- Ελληνικό νησί ανάμεσά τους

Καθώς η καλοκαιρινή σεζόν φτάνει στο τέλος της και το φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του, πολλοί ευρωπαϊκοί προορισμοί εξακολουθούν να προσφέρουν υπέροχη ζέστη για τις διακοπές του Οκτωβρίου.

Είτε αναζητάτε ήρεμες παραλίες είτε ιστορικές πόλεις, υπάρχουν αρκετά μέρη με θερμοκρασίες που φτάνουν στα τέλη Οκτωβρίου κοντά στους 27-28 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Sun.

Οι 4 πιο hot προορισμοί

Λεμεσός, Κύπρος

Μέγιστη θερμοκρασία: 28°C

Η Λεμεσός, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, βρίσκεται στην ακτή και είναι γνωστή για την Παλιά Πόλη της και τη γεμάτη ζωή μαρίνα της.

Η ιστορία της είναι πλούσια, αφού ιδρύθηκε ανάμεσα στα αρχαία βασίλεια του Αμαθούντα και του Κουρίου. Σήμερα διατηρούνται αρκετοί νεολιθικοί οικισμοί, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν το Κάστρο Λεμεσού, όπου το 1191 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος παντρεύτηκε τη Βερεγγαρία της Ναβάρρας. Στο εσωτερικό στεγάζεται το Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου με συλλογές που περιλαμβάνουν κεραμικά, ταφόπλακες και όπλα.

Λεμεσός, Κύπρος / Unsplash

Κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου με τους φοίνικες, βρίσκονται παραλίες με Γαλάζια Σημαία όπως το Δασούδι και η Lady’s Mile. Το Δασούδι έχει χρυσή άμμο και ήρεμα νερά ιδανικά για κολύμπι, ενώ δίπλα υπάρχει μικρό δασάκι με πεύκα και ακακίες. Η Lady’s Mile, με μήκος 5 χλμ., ξεχωρίζει για την γκρι άμμο της και τα κοχύλια, αλλά και για τη θέα στη λίμνη Ακρωτηρίου, όπου συγκεντρώνονται φλαμίνγκο.

Βαλέτα, Μάλτα

Μέγιστη θερμοκρασία: 25°C

Η Βαλέτα, πρωτεύουσα της Μάλτας και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι μια οχυρωμένη πόλη γεμάτη μπαρόκ αρχιτεκτονική που περιβάλλεται από κρυστάλλινα νερά.

Αξίζει να επισκεφθείτε τη καθεδρικό του Αγίου Ιωάννη, με τα εντυπωσιακά εσωτερικά και τον διάσημο πίνακα του Καραβάτζιο, αλλά και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.

Η πόλη διαθέτει γραφικά λιμάνια, ιδανικά για βόλτες με σκάφος, ενώ για μπάνιο θα χρειαστεί να μετακινηθείτε λίγο πιο μακριά, όπως στον κόλπο Mellieha, περίπου μία ώρα με το λεωφορείο, με ρηχά και ήρεμα νερά κατάλληλα για οικογένειες.

Βαλέτα, Μάλτα / Unsplash

Κανάρια Νησιά, Ισπανία

Μέγιστη θερμοκρασία: 27°C

Τα Κανάρια Νησιά παραμένουν ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για ήλιο και θάλασσα, με επιλογές όπως η Τενερίφη, η Γκραν Κανάρια, η Λανθαρότε, η Φουερτεβεντούρα και η Λα Πάλμα.

Η Γκραν Κανάρια συνδυάζει παραλίες και δραστηριότητες για όλους, ενώ η Λα Πάλμα ξεχωρίζει για το ηφαιστειακό της τοπίο, τα καταπράσινα δάση και τις παραλίες με μαύρη άμμο.

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά / Unsplash

Κως, Ελλάδα

Μέγιστη θερμοκρασία: 26°C

Μέρος των Δωδεκανήσων, η Κως είναι νησί με ειδυλλιακές παραλίες και πλούσια ιστορία.

Στην παραλία Άγιος Στέφανος θα βρείτε απαλή λευκή άμμο, πεντακάθαρα νερά και ερείπια παλαιοχριστιανικών ναών. Στην πόλη της Κω ξεχωρίζουν το μεσαιωνικό κάστρο και το γραφικό λιμάνι με ταβέρνες και οι βόλτες με σκάφος.



Η παραλία Τιγκάκι, μόλις 13 λεπτά από την πόλη, θεωρείται η κορυφαία του νησιού σύμφωνα με το TripAdvisor. Εκεί, δύο ξαπλώστρες κοστίζουν από €12.