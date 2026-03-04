Αυτοί είναι οι 4 στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ - Ταυτοποιήθηκαν από το Πεντάγωνο

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναγνώρισε την Τρίτη 3 Μαρτίου τέσσερις από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια ιρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ.

Στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των ονομάτων των σορών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότεροι» στρατιώτες που σκοτώθηκαν «πριν τελειώσει [ο πόλεμος]».

Ποιοι ήταν οι 4 στρατιώτες

Οι σοροί των τεσσάρων στρατιωτών ανήκουν στους: Λοχαγό Κόντι Χορκ, 35 ετών, Λοχία Νικόλ Άμορ, 39 ετών, Λοχία Ντέκλαν Κόουντι, 20 ετών και Λοχία Νόα Τίτγενς, 42 ετών.

Οι 4 Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ από ιρανικούς πυραύλους / Reuters

Το Εφεδρικό Σώμα του Στρατού των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό για τα ακριβή αίτια του θανάτου των έξι μελών του.

It is with heavy hearts that we announce the deaths of four U.S. Army Reserve Soldiers supporting Operation Epic Fury on March 1st.



“We honor our fallen Heroes, who served fearlessly and selflessly in defense of our nation.” said Lt. Gen. Robert Harter, Chief of Army Reserve. pic.twitter.com/r4zBm3hfyt — U.S. Army Reserve (@USArmyReserve) March 4, 2026

«Έκαναν την υπέρτατη θυσία για την πατρίδα»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν «αληθινούς Αμερικανούς πατριώτες που έκαναν την υπέρτατη θυσία για το έθνος μας, ακόμη και καθώς συνεχίζουμε την δίκαιη αποστολή για την οποία έδωσαν τη ζωή τους».

«Προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωση των τραυματιών και στέλνουμε την απέραντη αγάπη μας και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες των πεσόντων. Και δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα πριν τελειώσει. Έτσι είναι τα πράγματα, πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερα, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όπου αυτό δεν θα συμβεί».

Από το Σάββατο, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας πλήγματα σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο. Το Ιράν απάντησε με αντίποινα, εκτοξεύοντας πυραύλους που στόχευαν το Ισραήλ και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Έκτακτος επαναπατρισμός Αμερικανών πολιτών

Την Τρίτη, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (Στέιτ Ντιπάρτμεντ) ανακοίνωσε μια σειρά από πτήσεις τσάρτερ για Αμερικανούς που επιθυμούν να φύγουν από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει βοηθήσει περισσότερους από 9.000 Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή και έχει λάβει αιτήματα για βοήθεια από άλλους 3.000 πολίτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

«Οι επιλογές εμπορικής αεροπορίας παραμένουν διαθέσιμες στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Ομάν και την Αίγυπτο και το υπουργείο βοηθά ενεργά τους Αμερικανούς πολίτες να κάνουν κράτηση αυτών των εισιτηρίων».

«Για όσους βρίσκονται σε χώρες που δεν διαθέτουν εμπορική αεροπορία, το υπουργείο διευκολύνει τα ταξίδια σε τρίτες χώρες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση των επιλογών επίγειας μεταφοράς για Αμερικανούς πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ», ανέφερε η δήλωση.