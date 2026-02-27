Αυτοί είναι οι χώροι που εξετάζονται για την προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο

Γράφουν και σβήνουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να καταλήξουν στο επικρατέστερο σημείο όπου θα χωροθετηθεί η νέα δομή φιλοξενία των μεταναστών στο Ηράκλειο. Οι αντιδράσεις πολλές, αλλά αδιέξοδα ως γνωστόν δεν υπάρχουν! Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, πάντως, υπάρχουν τρία ακίνητα που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Διαβάστε για τους χώρους που εξετάζονται για την προσωρινή δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο.