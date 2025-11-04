Αυτοί είναι οι «λογιστές» που κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν πολίτες παίρνοντας χρήματα και χρυσαφικά

Από την Ελληνική Αστυνομία δόθηκαν την Τρίτη (4/11) στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη, σε βάρος τριών ημεδαπών – μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως μέλη συμμορίας, σκοπός της οποίας ήταν η συστηματική εξαπάτηση πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά τέσσερις περιπτώσεις απάτης και δύο απόπειρες απάτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία, από χρήματα και χρυσαφικά–τιμαλφή, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 155.000 ευρώ.

Χαρακτηριστική περίπτωση της μεθόδου παραπλάνησης και πειθούς που χρησιμοποιούσαν, ήταν η εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Ευρυτανίας, όπου την έπεισαν να παραδώσει σε μέλος της συμμορίας, κατά δήλωσή της, το συνολικό χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και μία νάιλον συσκευασία με διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, συνολικής αξίας -85.000- περίπου ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από κοινού κατ΄ επάγγελμα, με ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000).

(Επ.) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ (Ον.) Ιωάννη του Κωνσταντίνου, γεν. την 19-11-2000 στη Λάρισα:

(Επ.) ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ον.) Χρυσοβαλάντη του Κωνσταντίνου, γεν. την 10-01-1984 στη Κόρινθο:

(Επ.) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (Ον.) Μάριου του Ευαγγέλου, γεν. την 17-01-2000 στη Κόρινθο:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση και ανίχνευση του προαναφερθέντος εγκλήματος και η ανάγκη άμεσης αποτροπής απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση προς αυτό , υπό το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.



Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2237440351και 2237440360, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.