Αυτοί είναι οι τράπερ που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών – Οι ταρίφες για την κάνναβη

Δύο νεαροί, ένας 30χρονος με καταγωγή από την Αλβανία κι ένας 22χρονος Έλληνας, οι οποίοι ασχολούνται με την τραπ μουσική συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών ως μέλη εγκληματικής ομάδας που διακινεί μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης αλλά και κατεργασμένης κάνναβης.

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας 55χρονος υπήκοος Αλβανίας -πατέρας του 30χρονου τράπερ- ο οποίος συνελήφθη κι αυτός, όπως κι ένα τέταρτο άτομα ηλικίας επίσης 30 ετών. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποίησαν πληροφορίες αναφορικά με τη δράση των μελών της εγκληματικής ομάδας στην προμήθεια, αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, κάθε κιλό ακατέργαστης κάνναβης πωλούνταν περί τα 2.500 ευρώ το κιλό, ενώ κάθε κιλό κατεργασμένης σε μορφή σοκολάτας έφτανε τα 5.000 ευρώ το κιλό. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης το βράδυ της Τρίτης (16/12) συνελήφθησαν και οι 4 εμπλεκόμενοι έχοντας μάλιστα ναρκωτικά στην κατοχή τους, ενώ ο 22χρονος στην προσπάθειά του να γλιτώσει τις χειροπέδες προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Από τις σωματικές έρευνες, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κατεργασμένη κάνναβη βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων, Ι.Χ. αυτοκίνητο και δίκυκλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, καταμετρητής χρημάτων, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, πλήθος νάιλον συσκευασιών και το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις 95.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι, ο 55χρονος και ο 22χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- παρόμοια και έτερα αδικήματα.