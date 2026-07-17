Αυτά είναι τα πρόσωπα των τριών κατηγορουμένων για την Marfin - Νέα ντοκουμέντα του FLASH

Όλο και περισσότερα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τα στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη των τριών υπόπτων που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για εμπλοκή στην φονική, εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου του 2010.

Πρόκειται για τους δύο 42χρονους άνδρες που έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές και την 46χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών μετά την αποδοχή της έκδοσής της.

Ο FLASH φέρνει στο φως τα πρόσωπα των τριών υπόπτων:

Πώς οι Αρχές «ταυτοποίησαν» τα σακίδια

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το πιο ισχυρό στοιχείο της δικογραφίας δεν αφορά την αναγνώριση των προσώπων, αλλά την ταυτοποίηση αντικειμένων που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι την ημέρα της επίθεσης.



Ειδικότερα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρέθηκε ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο, το οποίο εμφανίζεται σε φωτογραφίες από τις διακοπές του 42χρονου, αλλά και σε εικόνες που έχουν καταγραφεί την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύγκριση των φωτογραφιών οδήγησε σε αντιστοίχιση του αντικειμένου, καθώς εντοπίστηκαν κοινά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο πορτοκαλί αποχρωματισμός κοντά στο φερμουάρ, που αποδίδεται στη φυσική φθορά από τη χρήση και τον χρόνο. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η ταύτιση του συγκεκριμένου σακιδίου αποτελεί ένα από τα πλέον επιβαρυντικά ευρήματα της έρευνας.

Φωτογραφίες από τις διακοπές του 42χρονου

Φωτογραφίες από τις διακοπές του 42χρονου

Φωτογραφίες από τις διακοπές του 42χρονου

Φωτογραφίες από την πορεία της 5ης Μαΐου 2010

Φωτογραφίες από την πορεία της 5ης Μαΐου 2010

Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για ένα δεύτερο σακίδιο, μαύρου χρώματος, με χαρακτηριστικό κόκκινο διακριτικό.

Οι αστυνομικοί συνέκριναν φωτογραφίες του δεύτερου 42χρονου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, από προσωπικές στιγμές και διακοπές, όπου εμφανίζεται να φορά το συγκεκριμένο σακίδιο, με εικόνες από την ημέρα της επίθεσης στη Marfin. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ίδιο σακίδιο διακρίνεται στις φωτογραφίες από τα επεισόδια, που απεικονίζουν την ομάδα των κουκουλοφόρων η οποία φέρεται να συμμετείχε στον εμπρησμό της τράπεζας, με τις Αρχές να θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη δικογραφία.

Φωτογραφίες από τις διακοπές του έτερου 42χρονου

Φωτογραφίες από τις διακοπές του έτερου 42χρονου

Το σακίδιο που ταυτοποιήθηκε στην πορεία

Το σακίδιο που ταυτοποιήθηκε στην πορεία

Το καπέλο και το ύψος που τους «πρόδωσαν»

Πέρα από τα σακίδια, οι αστυνομικοί εστίασαν και σε ακόμη δύο στοιχεία που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενισχύουν την ταυτοποίηση του 42χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «καθοδηγητή» κατά τη δολοφονική επίθεση στη Marfin.

Στο φωτογραφικό υλικό που έχουν αναλύσει τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο 42χρονος εμφανίζεται σε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές, ενώ η εικόνα αυτή συγκρίνεται με αντίστοιχο στιγμιότυπο από την ημέρα της επίθεσης όπου φαίνεται ένας άνδρας να κρατάει ένα σφυρί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκτός από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκε και υψομετρική σύγκριση, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τα στοιχεία είναι συμβατά με τον ύποπτο.

Φωτογραφία από τις διακοπές του 42χρονου

Στιγμιότυπο από την πορεία της 5ης Μαΐου του 2010 με τον 42χρονο να κρατάει ένα σφυρί

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε ένα καπέλο που φέρεται να φορούσε ο ίδιος τόσο στις διακοπές όσο και στην πορεία εκείνη τη μέρα. Οι αστυνομικοί αντιπαρέβαλαν κοντινή φωτογραφία του 42χρονου από τις διακοπές του με εικόνα που έχει καταγραφεί την ημέρα της επίθεσης στη Marfin, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο μπεζ καπέλο αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό στοιχείο ταυτοποίησης.

Στιγμιότυπο από την πορεία της 5ης Μαΐου του 2010 με τον 42χρονο να φοράει το καπέλο

Φωτογραφία από τις διακοπές του 42χρονου με το καπέλο

Οι συγκρίσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αξιολογούνται από τις δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.