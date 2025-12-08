Ένα ψηφιδωτό εκπροσώπων της πολιτικής- και όχι μόνον - ζωής δίνει το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας Δημοκρατίας.

Στην εκδήλωση εκτός από τον Κώστα Καραμανλή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο παρευρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση για το αγροτικό:

Intime

«Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός παραπέμποντας έτσι στα όσα έχουν ακουστεί στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ»-Νέα αιχμηρή δήλωση Σαμαρά pic.twitter.com/dA4fZ5XZv7 — Flash.gr (@flashgrofficial) December 8, 2025

Η νέα δήλωση Σαμαρά έρχεται λίγες ώρες έπειτα από τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη με τους αγρότες να έχουν καταλάβει τα αεροδρόμια αφού προηγουμένως συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην εκδήλωση δίνουν το «παρών» μεταξύ άλλων οι:

Προκόπης Παυλόπουλος, Νικήτας Κακλαμάνης, Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Μπουκώρος, Μίλτος Χρυσομάλλης, Βύρων Πολύδωρας, Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Σηφουνάκης, Γιώργος Λιάνης, Μάριος Σαλμάς, Φάνη Πετραλιά, Δώρα Αυγέρη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Βλάχος, Έλενα Κουντουρά, Ευάγγελος Αντώναρος, Βασίλης Κόκκαλης, Βασιλική Θάνου, Άρης Σπηλιωτόπουλος και οι καλλιτέχνες Λάκης Λαζόπουλος και Γιώργος Μητσικώστας.