Αυτοκίνητο και κλίμα: Η Ευρώπη χαλαρώνει τους στόχους και στηρίζει τη βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης βιομηχανικής της ιστορίας. Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, που αρχικά παρουσιάστηκε ως μια σχετικά γραμμική πορεία προς την πλήρη απαγόρευση των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035, επαναπροσδιορίζεται πλέον υπό το βάρος της πραγματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών, την επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, προχωρά σε αναθεώρηση στόχων και εργαλείων.

Νέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το νέο πακέτο μέτρων που παρουσίασε η Κομισιόν φιλοδοξεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κλιματική φιλοδοξία και τη βιομηχανική επιβίωση. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και στηρίζοντας σχεδόν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνδυασμό προκλήσεων: τον ταχύτατο ανταγωνισμό από την Κίνα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ και μια εσωτερική αγορά που δεν κινείται με ενιαίο ρυθμό.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναθεώρηση του στόχου για το 2035. Αντί για πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλέον μείωση εκπομπών κατά 90%, με το υπόλοιπο 10% να μπορεί να αντισταθμίζεται μέσω εναλλακτικών καυσίμων, χαμηλών εκπομπών υλικών ή άλλων τεχνολογικών λύσεων. Πρόκειται για μια σαφή στροφή προς την τεχνολογική ουδετερότητα, που επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης υβριδικών αλλά και εξελιγμένων θερμικών κινητήρων.

Ένα βήμα πίσω για τη Ευρώπη;

Η αλλαγή αυτή, αν και παρουσιάζεται ως ρεαλιστική προσαρμογή, εγείρει ερωτήματα για το αν η Ευρώπη κάνει ένα βήμα πίσω από τις αρχικές της δεσμεύσεις. Για τη βιομηχανία, αποτελεί ανάσα χρόνου και ευελιξίας. Για τους περιβαλλοντικούς στόχους, όμως, γεννά ανησυχίες για καθυστέρηση της πλήρους απανθρακοποίησης. Παράλληλα, δημιουργεί αβεβαιότητα για επενδυτές που έχουν ήδη τοποθετηθεί μαζικά στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να γνωρίζουν αν το 2035 αποτελεί τελικό ορόσημο ή έναν ακόμη ενδιάμεσο σταθμό.

Γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν όλοι ηλεκτρικά

Η πραγματικότητα είναι ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δεν εξελίσσεται όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Ενώ σε χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον εδραιωθεί, στη νότια και ανατολική Ευρώπη παραμένει περιορισμένη. Η Νορβηγία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας, με τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν το 94% των πωλήσεων το 2025, χάρη σε γενναίες επιδοτήσεις και εκτεταμένο δίκτυο φόρτισης. Στον αντίποδα, χώρες όπως η Κροατία κινούνται γύρω στο 1%, αποκαλύπτοντας ένα βαθύ χάσμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Πρόβλημα με τεχνική…

Οι αποκλίσεις αυτές δεν οφείλονται μόνο στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η έλλειψη μικρών και προσιτών μοντέλων και κυρίως η ανεπαρκής υποδομή φόρτισης λειτουργούν αποτρεπτικά. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, το πρόβλημα δεν είναι απλώς η απουσία φορτιστών αλλά η συνολική ανεπάρκεια των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα για μαζική ταυτόχρονη φόρτιση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επενδύσεις δεκαετιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις αδυναμίες προωθώντας την παραγωγή μικρών και οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων εντός ΕΕ, μέσω ειδικών κινήτρων έως το 2035. Η ανάγκη είναι προφανής, καθώς σήμερα περίπου το 70% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη είναι μεγάλα μοντέλα και SUV, απρόσιτα για τη μεσαία τάξη. Για τον μέσο καταναλωτή, το ερώτημα παραμένει απλό και αμείλικτο: πότε θα μπορεί να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να επιβαρυνθεί υπερβολικά και χωρίς να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του.

…κοινωνική…

Παράλληλα, η μετάβαση έχει και έντονη κοινωνική διάσταση. Χιλιάδες εργαζόμενοι που απασχολούνται στην παραγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης, στα συνεργεία, στα ανταλλακτικά και σε μικρά επαγγέλματα γύρω από το αυτοκίνητο βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα. Η απώλεια αυτών των θέσεων εργασίας δεν αντικαθίσταται αυτόματα από νέες, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή βιομηχανική διαφοροποίηση, γεγονός που τροφοδοτεί κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

…και γεωπολιτική διάσταση

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η ηλεκτροκίνηση δεν εξαλείφει την εξάρτηση της Ευρώπης αλλά τη μετατοπίζει. Η παραγωγή μπαταριών απαιτεί κρίσιμες πρώτες ύλες όπως λίθιο, κοβάλτιο και νικέλιο, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες. Η δημιουργία του Battery Booster ύψους 1,8 δισ. ευρώ αποτελεί προσπάθεια περιορισμού αυτής της εξάρτησης, ωστόσο δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του συνοριακού φόρου άνθρακα, που πλέον θα καλύπτει και ανταλλακτικά αυτοκινήτων και βιομηχανικά προϊόντα. Στόχος είναι η προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από φθηνότερες εισαγωγές υψηλών εκπομπών, αλλά και η αποτροπή της «διαρροής άνθρακα». Ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον.

Θα γίνει κάτι το 2035;

Σε ξεχωριστή αποτίμηση, η αναθεώρηση του 2035 έχει σαφή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Από τη μία πλευρά, δίνει χρόνο στη βιομηχανία, λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανισότητες και αποφεύγει έναν απότομο οικονομικό κραδασμό. Από την άλλη, κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους και να καθυστερήσει τις αναγκαίες επενδύσεις. Οι μεγάλες αποκλίσεις στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αποδεικνύουν ότι χωρίς κοινή στρατηγική για υποδομές, κόστος και κοινωνική αποδοχή, η πράσινη μετάβαση παραμένει περισσότερο πολιτική εξαγγελία παρά ευρωπαϊκή πραγματικότητα.