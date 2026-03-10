Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος: Πού στρέφονται οι έρευνες για το τροχαίο στην Έβανς

Μυστήριο επικρατεί γύρω από το κινηματογραφικό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην οδό Έβανς όπου αυτοκίνητο κατέληξε σε βιτρίνα γνωστού καταστήματος! Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 25χρονος Έλληνας οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε αρνητικός στο αλκοτέστ και δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Πηγές εκτιμούν ότι ενδεχομένως από κάτι αποσπάστηκε η προσοχή του με συνέπεια να παρασύρει μία 27χρονη διερχόμενη.

