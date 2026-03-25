Βίντεο ντοκουμέντο από αυτοκίνητο που τυλίγεται στις φλόγες στην Εθνική

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο ανήμερα της 25ης Μαρτίου, στο 97ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του korinthostv, ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα πριν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας για ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και συνεργεία της Ολυμπίας Οδού για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.