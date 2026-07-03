Αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων: Πόσο αυξήθηκε η περιουσία του Τραμπ από όταν ξαναμπήκε στο Λευκό Οίκο

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της οικονομικής δήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εκτείνεται σε 927 σελίδες, φέρνει στο φως μια πρωτοφανή πραγματικότητα στην αμερικανική πολιτική ιστορία. Η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από μια εκρηκτική οικονομική άνοδο της προσωπικής του περιουσίας, επαναπροσδιορίζοντας πλήρως τα όρια μεταξύ της δημόσιας λειτουργίας και των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Από την ιστορική άνοδο των εσόδων του θερέτρου Mar-a-Lago μέχρι τις αποδόσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η οικονομική δραστηριότητα του Αμερικανού Προέδρου αποτελεί το πιο απτό παράδειγμα για το πώς η πολιτική επιρροή μεταφράζεται απευθείας σε προσωπικά κέρδη.

Τα δύο κορυφαία θέρετρα του Τραμπ στη Φλόριντα κατέγραψαν επιδόσεις-ρεκόρ κατά τη διάρκεια του 2025, ωθούμενα από την έντονη πολιτική δραστηριότητα, τις προεδρικές επισκέψεις και τις συγκεντρώσεις δωρητών. Το Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς, το οποίο λειτουργεί πλέον ως η άτυπη «χειμερινή έδρα» του Λευκού Οίκου, είδε τα έσοδά του να εκτοξεύονται στα 77,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 55% σε σύγκριση με τα 50 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταγράψει το 2024. Αυτή η άνοδος συμβαδίζει με το αυξανόμενο τίμημα της πρόσβασης στον Πρόεδρο, καθώς η ετήσια συνδρομή μέλους στο κλαμπ, η οποία ανερχόταν σε 100.000 δολάρια το 2016, εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια το 2024. Παράλληλα, το πολιτικό χρήμα ρέει άφθονο προς την επιχείρηση, με πολιτικές επιτροπές και ρεπουμπλικανικές εκστρατείες να έχουν διοχετεύσει τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια δολάρια στις ιδιοκτησίες Τραμπ από τις αρχές του 2025 για τη διοργάνωση διαφόρων φιλανθρωπικών και άλλων εκδηλώσεων.

Την ίδια στιγμή, το Trump National Doral στο Μαϊάμι παραμένει η πιο κερδοφόρα παραδοσιακή τουριστική και αθλητική του μονάδα, αποφέροντας έσοδα ύψους 121,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Doral, το οποίο είχε υποστεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ λόγω μαζικής απώλειας πελατών, κατάφερε να ανακάμψει πλήρως. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως το LIV Golf, αλλά και της κατακόρυφης αύξησης των εταιρικών κρατήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι υπόλοιπες παραδοσιακές μονάδες συνεισέφεραν εξίσου σημαντικά έσοδα. Το Trump National Bedminster στο Νιου Τζέρσεϊ, που θεωρείται η «καλοκαιρινή έδρα» του Λευκού Οίκου, απέφερε περίπου 37,6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Trump International Golf Club στο Palm Beach κατέγραψε έσοδα 36,9 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας σημείο καθημερινής άσκησης αλλά και ανεπίσημων πολιτικών συναντήσεων του Προέδρου.

Η «χρυσή» στροφή στα κρυπτονομίσματα

Παρά τη διαχρονική και στενή σύνδεση του ονόματος του Τραμπ με την παραδοσιακή αγορά των ακινήτων, η μεγαλύτερη έκπληξη της οικονομικής του δήλωσης αφορά την απόλυτη κυριαρχία του στον ψηφιακό κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκόμισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από εγχειρήματα που σχετίζονται άμεσα με τα κρυπτονομίσματα μέσα σε ένα μόλις έτος.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Memecoin $TRUMP, από το οποίο ο Πρόεδρος έλαβε 635 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από την εκδότρια εταιρεία. Το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα, το οποίο λανσαρίστηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ορκωμοσία του για τη δεύτερη θητεία, άγγιξε την ιστορική τιμή των 74,24 δολαρίων. Ωστόσο, η ακραία μεταβλητότητά του αποτυπώθηκε στη συνέχεια, όταν η τιμή του κατέρρευσε στα 1,67 δολάρια, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις σχετικά με τη μεταφορά πλούτου από ανυποψίαστους μικροεπενδυτές προς την προεδρική οικογένεια.

Επιπλέον, η οικογενειακή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial, η οποία ιδρύθηκε από τους γιους του Τραμπ και στενούς του συνεργάτες, απέφερε στον Πρόεδρο το αστρονομικό ποσό των 526 εκατομμυρίων δολαρίων. Το γεγονός δε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί ταυτόχρονα φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα ρυθμίσεις και νομοθετικές απλουστεύσεις δημιουργεί, κατά τους επικριτές του, μια άμεση και εξαιρετικά προβληματική σύνδεση μεταξύ των επίσημων κρατικών αποφάσεων και των προσωπικών οικονομικών απολαβών του Προέδρου.

Παράλληλες πηγές εσόδων και δικαστικοί διακανονισμοί εκατομμυρίων

Η αναλυτική δήλωση αποκαλύπτει επίσης μια πληθώρα άλλων, δευτερευουσών πηγών εισοδήματος που εκμεταλλεύονται συστηματικά το ισχυρό brand name του Προέδρου. Ειδικότερα, καταγράφηκαν έσοδα ύψους 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων από πωλήσεις των επώνυμων ρολογιών «Trump Watches», καθώς και αξιοσημείωτα ποσά από αθλητικά παπούτσια, αρώματα, κιθάρες και ειδικές εικονογραφημένες εκδόσεις της Βίβλου. Την ίδια στιγμή, η εκδοτική του δραστηριότητα παρέμεινε εξαιρετικά κερδοφόρα, με το βιβλίο του «Save America» να του αποφέρει περίπου 1,9 εκατομμύρια δολάρια σε πνευματικά δικαιώματα.

Η φορολογική δήλωση του Προέδρου περιλαμβάνει εκατομμύρια δολάρια από δικαστικούς συμβιβασμούς με μεγάλους τεχνολογικούς και μιντιακούς κολοσσούς, όπως 24,5 εκατομμύρια δολάρια από τη Meta, 22 εκατομμύρια από το YouTube, 16 εκατομμύρια από το ABC και 16 εκατομμύρια από το CBS. Αυτά τα τεράστια ποσά, ωστόσο, δεν κατέληξαν απευθείας στους προσωπικούς του λογαριασμούς, αλλά κατευθύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό προς τη μελλοντική προεδρική του βιβλιοθήκη ή το Trust για το National Mall.

Η κατάρρευση της πολιτικής ηθικής

Αυτά τα πρωτοφανή οικονομικά δεδομένα έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από ειδικούς σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Ο Ty Cobb, πρώην δικηγόρος του Λευκού Οίκου επί της πρώτης θητείας Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN ότι βιώνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά της ηθικής στην ιστορία της χώρας, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που είναι καθημερινά αφοσιωμένος στη συσσώρευση προσωπικού πλούτου και εξουσίας. Ιστορικά, οι Αμερικανοί Πρόεδροι ακολουθούσαν αυστηρά πρωτόκολλα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όμως το μοντέλο που εισάγει ο Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει πλήρως αυτές τις παραδόσεις.

Ενώ η κλασική πρακτική επέβαλλε τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σε ένα καταπίστευμα που διοικείται από ανεξάρτητο φορέα —όπως έκανε ο Τζίμι Κάρτερ με την οικογενειακή του φάρμα φιστικιών για να μην επηρεάζεται από τις κυβερνητικές αποφάσεις — ο Τραμπ διατηρεί πλήρως την ιδιοκτησία των επιχειρήσεών του. Μεταβιβάζει απλώς τη διαχείριση στους γιους του, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προβαίνει σε αναλήψεις κερδών ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρότυπο που απέκλειε την ενεργή συμμετοχή των προέδρων στις χρηματοπιστωτικές αγορές προς αποφυγή κατηγοριών για χρήση εσωτερικής πληροφόρησης, ο Τραμπ προχώρησε στις αρχές του 2026 σε διαπραγμάτευση μετοχών αξίας τουλάχιστον 220 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, η αυστηρή συνταγματική απαγόρευση αποδοχής εσόδων ή δώρων από ξένες οντότητες παρακάμπτεται στην πράξη, καθώς οι επιχειρήσεις του Προέδρου συνεχίζουν να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες real estate και αδειοδότησης του brand του με ξένους εταίρους κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές ξένες επιρροές.

Όπως καταλήγει στην ανάλυσή του το CNN, η οικονομική δήλωση για το έτος 2025 και τις αρχές του 2026 αποδεικνύει περίτρανα ότι η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική θητεία, αλλά την παράλληλη λειτουργία μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με έδρα τον Λευκό Οίκο. Καθώς οι ιδιωτικές του εταιρείες επωφελούνται άμεσα από το προεδρικό του στάτους και οι προσωπικές του επενδύσεις συνδέονται άρρηκτα με τη νομοθετική του ατζέντα, το παραδοσιακό τείχος προστασίας μεταξύ δημόσιου καθήκοντος και ιδιωτικού κέρδους φαίνεται να έχει καταρρεύσει οριστικά.