Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Aυτοκτόνησε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία είχε προφυλακιστεί ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή.

Η κατηγορούμενη βρέθηκε κρεμασμένη στο μπάνιο των φυλακών με σεντόνι τυλιγμένο στον λαιμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχει αφήσει πίσω της σημείωμα απευθυνόμενη στα παιδιά της.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, όταν ένας καθηγητής του Μπέρκλεϊ, που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του από τον γάμο του με Ελληνίδα οικονομολόγο, έπεσε νεκρός λίγο πριν τα παραλάβει.

Μετά την ταυτοποίηση του θύματος, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο στενό του περιβάλλον στην Ελλάδα, με τις Αρχές να εξετάζουν κυρίως τις σχέσεις με την πρώην σύζυγό του. Όπως προέκυψε, το διαζύγιο του ζευγαριού ήταν ιδιαίτερα συγκρουσιακό, με σοβαρές εντάσεις τόσο σε οικογενειακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς υπήρχαν και κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Η πρώην σύζυγος εξεταζόταν επανειλημμένα από τις Αρχές, ενώ σταδιακά οι αστυνομικοί συνέθεσαν το παζλ της υπόθεσης, φτάνοντας τελικά σε συλλήψεις.

Η γυναίκα φέρεται να πίεζε τον νυν σύντροφό της να βρει άτομα για την εκτέλεση της επίθεσης, η οποία παρουσιάστηκε με χαρακτηριστικά «επαγγελματικού χτυπήματος». Στην πορεία, το σχέδιο φαίνεται να κλιμακώθηκε με στόχο τη δολοφονία του καθηγητή.

Για την υλοποίηση του σχεδίου φέρονται να εμπλέκονται τρεις αλλοδαποί και ο νυν σύντροφος της γυναίκας. Οι δύο Αλβανοί φέρονται να μετέβησαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα και να μίσθωσαν όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του χώρου. Ο τρίτος συνεργός, υπήκοος Βουλγαρίας, φέρεται να προμήθευσε το όπλο του εγκλήματος, ένα πιστόλι τύπου Τοκάρεφ, στον 35χρονο δράστη.

Ο Βούλγαρος, ντυμένος στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φέρεται να πυροβόλησε τον καθηγητή, πριν απομακρυνθεί άμεσα και διαφύγει με το όχημα που τον ανέμεναν οι συνεργοί του.

Οι τέσσερις άνδρες έχουν ήδη ομολογήσει τη συμμετοχή τους και έχουν περιγράψει τον ρόλο τους στην υπόθεση, ενώ η πρώην σύζυγος αρνούταν κάθε εμπλοκή.