Αυτοψία των Ταχιάου και Διδασκάλου στο BOAK

Στα εργοτάξια κατασκευής του ΒΟΑΚ, που εκτείνονται από την Χερσόνησο Ηρακλείου έως τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου περιόδευσαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Τους δύο συνόδευσαν υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο υπουργείων. Σκοπός των αυτοψιών και των συσκέψεων που ακολούθησαν ήταν ο συντονισμός των κατασκευαστικών εργασιών με το αρχαιολογικό έργο που εκτελείται παράλληλα.

Μετά το τέλος της επίσκεψης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι κατασκευαστικές εργασίες του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης που βρίσκονται από καιρό σε εξέλιξη από τη Χερσόνησο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, έχουν φέρει στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα ευρήματα που αναδεικνύουν την πλούσια και βαθιά στον χρόνο ιστορία της Κρήτης. «Τρέχουμε» το έργο στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έρχονται από την χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με απόλυτο σεβασμό στις επιταγές του αρχαιολογικού νόμου και την βούληση να τεκμηριωθεί και να αναδειχθεί η παγκόσμιας εμβέλειας πολιτισμική κληρονομιά της Κρήτης.

Φωτογραφία αρχείου: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Eurokinisi

Κάτω από αυτό το πρίσμα, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου και τους συνεργάτες μας, ήρθαμε επιτόπου ώστε να έχουμε ιδίοις όμμασι, εικόνα των τελευταίων εκκρεμοτήτων στις δύο από τις τρεις ενεργές συμβάσεις του μεγαλύτερου υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στη χώρα μας, σήμερα. Ευθυγραμμιζόμενοι απολύτως με τις υποδείξεις των αρμοδίων επιστημόνων και με την συνεργασία των αναδόχων των έργων, συμβάλλουμε στην προβολή μιας μοναδικής ιστορίας.

Δεν ήταν, ούτε είναι εύκολο έργο η πρόοδος του ΒΟΑΚ, είναι όμως μία από τις πολύ σημαντικές υποδομές με τις οποίες οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ενισχύουν την Κρήτη για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρακολουθεί την πρόοδο του έργου, συστηματικά και με επαναλαμβανόμενη προσωπική παρουσία, διατηρώντας ανοιχτούς, διαρκείς διαύλους με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους φορείς του νησιού.

Πολύ σύντομα, θα αναδειχθούν και οι μεγάλες παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν την πλήρη ανάπτυξη των εργασιών της σύμβασης παραχώρησης και οι οποίες θα προστεθούν στον αρχικό σχεδιασμό, οι οποίες εκτός από έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, θα αλλάξουν την καθημερινότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης. Μέρα με την μέρα, αποκαλύπτεται και επαληθεύεται, αυτό που πριν από δύο ημέρες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: ‘‘Στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα και κρίνεσαι για τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Στην Κρήτη έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάνουμε πράξη’’».