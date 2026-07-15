Αυτοψία του FLASH στις πολυκατοικίες που ραγίζουν λόγω του μετροπόντικα στην Κυψέλη

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες κατοίκων στην Κυψέλη πως το τελευταίο διάστημα παρατηρούν την εμφάνιση ολοένα και περισσότερων ρωγμών στα σπίτια τους, αποδίδοντας το φαινόμενο στις εργασίες που γίνονται για τη διάνοιξη των νέων σταθμών του μετρό.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο όχι μόνο για ρωγμές σε σοβάδες και τοίχους, αλλά ακόμα και στις κολόνες των κτιρίων, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλείται από το γεγονός ότι παρατηρείται και υποχώρηση του εδάφους, που εκτιμάται μεταξύ 18 και 20 εκατοστών.

Ανησυχία στην Κυψέλη για ρωγμές σε κτίρια εν μέσω εργασιών για το Μετρό



Κάτοικοι καταγγέλλουν εμφάνιση ρωγμών σε σπίτια, ακόμα και σε δομικά σημεία, ενώ κάνουν λόγο και για πιθανή υποχώρηση εδάφους.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/1S58VJb5x1 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 15, 2026

Όπως φαίνεται και από την αυτοψία του FLASH, οι ρωγμές είναι εκτεταμένες και βαθιές.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Με τις μνήμες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα να είναι πολύ νωπές, τα δεδομένα αυτά θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι ζητούν άμεση ενημέρωση από την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», ενώ για το ζήτημα πρόκειται να συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Έρευνα από ξένους εμπειρογνώμονες

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των ρωγμών και ζημιών στις κατοικίες των πολιτών στην Κυψέλη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν έρθει ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό.

Μέχρις ότου υπάρξουν απαντήσεις, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει τις εργασίες του και δεν θα ξεκινήσει τη διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων.

Από την πλευρά της «Ελληνικό Μετρό», σημειώνεται πως τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα διερευνήσουν προσεχτικά το φαινόμενο πριν επανεκκινήσουν το έργο.

Γιάννης Κέμμος/FLASH

Εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ρωγμές οι οποίες εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης κατά τη διάρκεια των εργασιών για το Μετρό.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των κτιρίων, καθώς και εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.