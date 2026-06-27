Αυτοψία Τουρνά στη Δυτική Αττική: «Συνεχίζονται προληπτικές εργασίες για την αντιπυρική προστασία»

Αυτοψία σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει επί τόπου την πρόοδο των έργων πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, στο πλαίσιο των σχετικών ενεργειών και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο (27/6) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης,, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Διοικητής της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας και η Διευθύντρια Δασών Δυτικής Αττικής, κα Σωτηρία Φράγκου.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών και την πρόοδο των προληπτικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αντιπυρικές ζώνες που έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, σε συνεργασία με τη ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης πυρκαγιών από χορτολιβαδικές σε δασικές εκτάσεις. Ο Υπουργός επισκέφθηκε επίσης μηχάνημα της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., το οποίο εκτελεί εργασίες διάνοιξης δρομολογίων πρόσβασης για την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ανέφερε:

«Βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνουμε για την αντιπυρική προστασία, προκειμένου να διαπιστώσουμε από κοντά όλα όσα γίνονται, τόσο μέσα από τα προγράμματα Antinero όσο και από τις εργασίες που εκτελεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Εδώ στην περιοχή έχει εγκατασταθεί εδώ και αρκετές ημέρες η ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α. και εκτελεί έργα αντιπυρικών ζωνών, ώστε να προστατευτούν ο δρυμός και οι δασικές εκτάσεις της Πάρνηθας από πιθανές πυρκαγιές που ενδεχομένως θα προκύψουν και θα κινηθούν προς τα πάνω.

Θα ήθελα να πω ότι οι προληπτικές εργασίες συνεχίζονται, δεν σταματούν. Συνεχίζονται από όλους μας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις δασικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, μέσα από τα προγράμματα Antinero, αλλά και από τη ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., όπου αυτό ζητείται από τις δασικές υπηρεσίες και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Θα συνεχίσουμε και τον επόμενο μήνα, βεβαίως. Έχω πει και θα το ξαναπώ ότι αυτή η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Και κάνω μία έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν ολοκληρώσει τους καθαρισμούς να το κάνουν, για να προστατεύσουν τη ζωή τους και την περιουσία τους, αλλά και τη ζωή και την περιουσία των γειτόνων τους.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Και επ’ ευκαιρία, μιας και μπήκαμε σε μια δύσκολη περίοδο, με μελτέμια, ισχυρούς ανέμους που συνδυάζονται με άνοδο της θερμοκρασίας, έχουμε μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους. Το βλέπουμε και από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να προσέξουν τις εργασίες που κάνουν σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο, ώστε να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Με αυτές τις συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Άρα, προσέχουμε όλοι για να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.»