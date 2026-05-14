«Καρμανιόλα» το σημείο της τραγωδίας στα Πατήσια: «5 τροχαία τη βδομάδα», λέει αυτόπτης στον FLASH

Συγκλονισμένη είναι η γειτονιά των Άνω Πατησίων έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης 14 Μαΐου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρίσκονταν στο σημείο μίλησαν για τα επαναλαμβανόμενα τροχαία που προκαλούνται λόγω σοβαρών ελλείψεων σε φανάρια αλλά και διαβάσεις. «Η εκλιπούσα με είχε ενημερώσει το πρωί ότι ερχόταν για να παραλάβει μια πατερίτσα που είχε παραγγείλει. Εγώ ήμουν στο μαγαζί, κάτω. Δεν το είδα με τα μάτια μου αλλά άκουσα τον θόρυβο και γύρισα και είδα το τελείωμα του τροχαίου.

Η κυρία διέσχισε τον δρόμο από την απέναντι πλευρά προς το μαγαζί, το φορτηγό ξεκίνησε αλλά εκείνη ήταν στο "νεκρό" σημείο του φορτηγού. Λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε. Τραυματίστηκε σοβαρά, βγήκαμε όλοι έξω, προσπαθήσαμε να δούμε αν έχει τις αισθήσεις της αλλά δεν τις είχε. Την κάλυψα με ένα σεντόνι. Αμέσως έφτασε η αστυνομία και αμέσως μετά ένα ασθενοφόρο και ανέλαβαν τα πάντα. Οι συγγενείς της ενημερώθηκαν και ήρθαν αμέσως δυστυχώς. Ήταν η κακή στιγμή, όχι η άσχημη».

«Καρμανιόλα» το σημείο του τροχαίου

Όσον αφορά στη σήμανση που υπάρχει στον δρόμο, εργαζόμενος τόνισε «είναι η Ορφανίδου και είναι η Ηρακλείου. Εδώ εβδομαδιαία γίνονται τουλάχιστον πέντε τροχαία. Κάποια είναι σοβαρά είτε με μηχανάκι είτε με αυτοκίνητο. Έχουμε πει στη γειτονιά ότι εδώ πρέπει να μπει ένα φανάρι και μια διάβαση. Χρόνια δεν έχει μπει. Αν παρατηρήσετε τα μηχανάκια έρχονται αναγκαστικά εδώ από την αντίθετη κατεύθυνση, τα αυτοκίνητα έρχονται από την Ορφανίδου και τρακάρουν. Ντελιβεράδες έχουν χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα και σκοτώνονται για ένα φανάρι. Δεν υπάρχει επίσημη διάβαση, την έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας».

Στη συνέχεια ένας άλλος κάτοικος της περιοχής τόνισε ότι «είναι δύσκολο σημείο για να περάσεις κατευθείαν απέναντι. Έχουν συμβεί και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά. Εδώ είναι ένα δύσκολο σημείο, δεν περνούν πολλοί από το φανάρι, δεν προσέχουν και τα αυτοκίνητα. Όταν πήγα στο σημείο ήταν σοκαριστικό το θέαμα και γύρισα πίσω. Ήταν σχεδόν διαμελισμένο το ένα πόδι. Κάτι πρέπει να γίνει όμως γιατί είναι ένα δύσκολο σημείο».