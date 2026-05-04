Αυτός είναι ο 25χρονος «νταής» που ξυλοκόπησε 17χρονο ΑμεΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 25χρονος δράστης που το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου ξυλοκόπησε έναν 17χρονο ΑμεΑ στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το ανήλικο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με κάταγμα στη γνάθο. Όπως έγινε γνωστό, μαζί με τον 25χρονο βρισκόταν και η 20χρονη σύντροφός του η οποία και συνελήφθη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα συνέβησαν νωρίς το βράδυ στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο 17χρονος μαζί με τις δύο αδερφές του είχε πάει για να παρακολουθήσει μία συναυλία που γίνονταν στο πλαίσιο του τοπικού πανηγυριού. Κάποια στιγμή, λόγω της πολυκοσμίας που υπήρχε, η μία από τις αδερφές του σκούντησε την 20χρονη που αντέδρασε άσχημα -αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια χτυπώντας στα χείλη την μεγαλύτερη αδερφή του 17χρονου.

Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στις κοπέλες και τότε παρενέβη ο 25χρονος που αρχικά χτύπησε τη μία από τις δύο αδερφές του ανήλικου ΑμΕΑ αγοριού και στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον 17χρονο (σ.σ. είναι στο φάσμα του αυτισμού), με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στη γνάθο και να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος τρόμαξε όταν έγινε το πρώτο περιστατικό με την αδερφή του κι έβαλε τις φωνές κάτι που αποτέλεσε το «άλλοθι» για τον 25χρονο προκειμένου να τον χτυπήσει με βαναυσότητα. Αμέσως μετά το ζευγάρι εξαφανίστηκε από την περιοχή, αλλά οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, κατάφεραν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που υπήρχε και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες να φτάσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου γνώστη πολεμικών τεχνών και της 20χρονης συντρόφου του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς ο 17χρονος είναι μαθητής ειδικού σχολείου. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης και αναμένεται η απόφαση για την ποινική μεταχείριση τους.