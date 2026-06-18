Αυτός είναι ο 77χρονος που επιτέθηκε με… τρίαινα σε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά

Αυτός είναι ο 77χρονος άνδρας που συνελήφθη μετά το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε στον Πειραιά, όταν - όπως κατηγορείται - επιτέθηκε σε δύο άτομα με μια... τρίαινα ύστερα από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης.



Το FLASH εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο που καταγράφει τον ηλικιωμένο λίγη ώρα μετά το συμβάν, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Ο 77χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η τρίαινα κατασχέθηκε ως πειστήριο. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αποκλειστικό βίντεο του FLASH : ο 77χρονος που επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άτομα στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ.



🎥 Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/Mresua7DB7 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 18, 2026

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο αδέρφια (ημεδαπούς) σε δρόμο της πόλης και στη συνέχεια φέρεται να αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας τρίαινα μήκους 1,30 μέτρων. Μετά από σχετική ενημέρωση, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.



Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δρόμο του Πειραιά, με αφορμή διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η επίθεση που σόκαρε κατοίκους και περαστικούς.



Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντασης, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Οι δύο εμπλεκόμενοι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Μαρτυρία κατοίκου

Νέες λεπτομέρειες για το απίστευτο περιστατικό με την επίθεση 77χρονου με τρίαινα στον Πειραιά φέρνει στο φως μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που μίλησε στον FLASH.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος ζήτησε από νεαρό άνδρα να απομακρύνει το όχημά του από σημείο στάθμευσης της γειτονιάς.

«Του χτυπά το κουδούνι για να βγει ο νεαρός έξω, να μπει αυτός μέσα και άρχισε να του λέει "μην το ξαναφήσεις εδώ πέρα, δεν δικαιούσαι πάρκινγκ" και κάτι τέτοια», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει, λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. «Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω και τον βλέπουμε να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του. Βγάζει την τρίαινα και αρχίζει να κυνηγά το ένα παλικάρι. Τον ακούμπησε στο χέρι και τον χτύπησε», λέει.

Η περιγραφή γίνεται ακόμη πιο σοκαριστική στη συνέχεια. «Του ξέφυγε ο ένας, πήγε πίσω από το αυτοκίνητο και κυνηγούσε το άλλο παιδί. Πέφτει κάτω το παιδί, πάει να το καρφώσει, αλλά φαίνεται εκείνη την ώρα κατάλαβε τι πήγε να κάνει και γύρισε το κοντάρι», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Flash αποκαλύπτει το μέγεθος της αγριότητας, όταν ένας καβγάς της γειτονιάς μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε δολοφονική επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Το χρονικό της επίθεσης: Από τις φωνές στην τρίαινα

Όλα ξεκίνησαν για μια ασήμαντη αφορμή, όταν δύο άνδρες λογομάχησαν έντονα με τον 77χρονο ηλικιωμένο για το πού θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα πρώτα δευτερόλεπτα του οπτικού υλικού, οι δύο άντρες, εμφανίζονται να τρέχουν για να αποφύγουν την επίθεση οργισμένου άνδρα που κρατά τρίαινα.

Η κατάσταση κλιμακώνεται ακαριαία. Ο άνδρας με τη λευκή μπλούζα, ο οποίος δέχεται την επίθεση, προσπαθεί αρχικά να αμυνθεί και να οπισθοχωρήσει, ωστόσο ο δράστης τον πλησιάζει απειλητικά και με μια βίαιη κίνηση εκτοξεύει την τρίαινα εναντίον του.

Η τρίαιανα /ΕΛ.ΑΣ

Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Η συνέχεια του βίντεο αποτυπώνει την απόλυτη αναταραχή που επικράτησε στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη στο φως της ημέρας, ο δράστης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το επικίνδυνο όπλο.

Στο ηχητικό της καταγραφής ακούγονται καθαρά έντονες φωνές, βρισιές και οι απελπισμένες κραυγές των παρευρισκόμενων και του θύματος, που προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποφευχθούν τα χειρότερα. Από την πλευρά του, το θύμα, εμφανώς σοκαρισμένο, φαίνεται να κρατά την απόστασή του μετά το πρώτο χτύπημα, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και να καλέσει σε βοήθεια.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες από το ξέσπασμα βίας

Το περιστατικό άφησε άναυδη την τοπική κοινωνία του Πειραιά, καθώς οι ένοικοι της οδού βγήκαν στα μπαλκόνια ακούγοντας τη φασαρία και τα γαβγίσματα των σκύλων που αναστάτωσαν το τετράγωνο. Όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής, το πρόβλημα με το πάρκινγκ είναι έντονο καθημερινά, όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια διαφωνία για λίγα εκατοστά δρόμου θα οδηγούσε σε μια τόσο ακραία και επικίνδυνη επίθεση.

@flashgrofficial «Πέφτει κάτω το παιδί, πάει να το καρφώσει» Συγκλονίζει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στον FLASH. Τι λέει ο κάτοικος στον Πειραιά για την επίθεση 77χρονου με τρίαινα εναντίον δύο αδελφών, έπειτα από διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης. ♬ original sound - Flash.gr

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