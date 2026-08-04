Αυτός είναι ο Αφγανός που συνελήφθη για τον φόνο της Βρετανίδας - Η Μόρια, η βάπτιση και η πυγμαχία

Ολοένα και νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 26χρονο Αφγανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, πρόκειται για έναν 26χρονο που είναι γνωστός στην Αθήνα όχι μόνο για την ενασχόλησή του με την επαγγελματική πυγμαχία, αλλά και για την κοινωνική του δράση στο πλευρό προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Όπως αναφέρουν οι εν λόγω πληροφορίες, ο Σαρίφ Αχμαντζάι έφτασε στην Ελλάδα μέσω Λέσβου το 2016, σε ηλικία 16 ετών, ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, προερχόμενος από το Αφγανιστάν. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, βαφτίστηκε χριστιανός και το 2023 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Με τη σύζυγό του ίδρυσαν τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», μέσω της οποίας παρείχαν υποστήριξη σε πρόσφυγες και οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη, οργανώνοντας διανομές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, ο Αχμαντζάι παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, ενώ συνέχιζε και την αγωνιστική του πορεία, συμμετέχοντας σε επαγγελματικούς αγώνες στην Ελλάδα στην κατηγορία super lightweight.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη νεκρή Βρετανίδα στην Κυψέλη pic.twitter.com/OWKS56E35P — Flash.gr (@flashgrofficial) August 3, 2026

Από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα: Η δύσκολη διαδρομή ενός πρόσφυγα

Ειδικότερα, πριν βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, ο Αχμαντζάι είχε παρουσιάσει τη ζωή του ως μια διαδρομή γεμάτη απώλειες και προσπάθεια για μια νέα αρχή.

Γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και, σύμφωνα με όσα έχει ο ίδιος αφηγηθεί, έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Ο πατέρας του, ο οποίος σύμφωνα με την αφήγησή του ήταν στρατιωτικός διοικητής, είχε επιζήσει από επιθέσεις των Ταλιμπάν πριν σκοτωθεί σε ενέδρα όταν ο Αχμαντζάι ήταν μόλις τριών ετών.

Σε ηλικία εννέα ετών, όπως έχει αναφέρει, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σάμιουελ απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν επέστρεψε ποτέ. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα του, η αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση, αφήνοντάς τον μόνο.

Μετά την τραγωδία αυτή εγκατέλειψε το Αφγανιστάν. Περιέγραψε ότι ταξίδεψε μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πριν επιχειρήσει να περάσει στην Ελλάδα με βάρκα.

Οι δύο πρώτες προσπάθειες, σύμφωνα με την αφήγησή του, απέτυχαν, όμως η τρίτη τον οδήγησε στη Λέσβο το 2016, όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Η Μόρια, η πυγμαχία και η δράση για τους πρόσφυγες

Στη δομή της Μόριας έμαθε μόνος του αγγλικά και ξεκίνησε να εργάζεται ως μεταφραστής για ανθρωπιστικές οργανώσεις. Εκεί γνώρισε την Αλέινα Χολ, Αμερικανίδα εθελόντρια, η οποία αργότερα έγινε σύζυγός του.

Ο Αχμαντζάι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και το 2019 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου άρχισε να ασχολείται με την πυγμαχία. Σύντομα εξελίχθηκε σε επαγγελματία αθλητή στην κατηγορία Super Lightweight, έχοντας πραγματοποιήσει αγώνες στην Αθήνα.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Παράλληλα, μαζί με τη σύζυγό του δημιούργησαν τη χριστιανική οργάνωση Love Every Nation Athens, μέσω της οποίας υποστήριζαν πρόσφυγες και ευάλωτες οικογένειες.

Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Το ζευγάρι διοργάνωνε δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, μοίραζε τρόφιμα και φάρμακα και πραγματοποιούσε δράσεις για νέους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν ως παράδειγμα υπέρβασης των δυσκολιών, ενώ ο ίδιος είχε γράψει σε σχετικό υλικό για τη ζωή του: «Όσο σκοτεινή κι αν είναι η ιστορία σου, υπάρχει πάντα φως στο τέλος του τούνελ».