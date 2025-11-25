Αυτός είναι ο απίθανος λόγος που ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να φορέσει κόκκινη εμφάνιση σε ευρωπαϊκό ματς

Στο πέρας του χρόνου ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί με φανέλες διαφόρων χρωμάτων. Πορτοκαλί, μωβ, μπλε και γαλάζιες εμφανίσεις έχουν φορεθεί από τους παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά», αίσθηση όμως είχε προκαλέσει το γεγονός ότι οι Θεσσαλονικείς φόρεσαν σε δυο αγώνες...κόκκινα.

Το 1983 ο «Δικέφαλος του Βορρά» φόρεσε τα κόκκινα (με μαύρη ρίγα στα μανίκια) στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας εναντίον της Λοκομοτίβ, όμως η δεύτερη φορά είναι που έμεινε στην ιστορία, για τον λόγο που έγινε. Στις 3 Νοεμβρίου του 1982 λοιπόν ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» για να αντιμετωπίσει την παντοδύναμη τότε Σεβίλλη, για τον δεύτερο γύρο του κυπέλλου UEFA, έχοντας ήδη νίκη με 2-0 στην Τούμπα με γκολ των Δημόπουλου και Κωστίκου.

Τότε λοιπόν ο «μύθος» της εποχής λέει ότι την απόφαση να φορέσουν οι «ασπρόμαυροι»...κόκκινα, πάρθηκε από τον τότε προπονητή του ΠΑΟΚ, Χάινς Χέερ. Ο Γερμανός τεχνικός μετά τη νίκη στην Τούμπα, ήθελε να... μπερδέψει τους Ισπανούς, οι οποίοι είχαν το κόκκινο χρώμα στο σήμα και στη φανέλα τους, αλλά από τότε αγωνιζόταν, κυρίως, με ολόλευκη εμφάνιση. Μάλιστα λέγεται πως απευθύνθηκε στη γερμανική εταιρία, που «έντυνε» εκείνη την εποχή την ομάδα του, και ζήτησε να ετοιμάσουν κόκκινες εμφανίσεις, αφού πίστευε ότι το χρώμα θα παρέπεμπε στην αγωνιστική μαχητικότητα των μεγάλων γερμανικών ομάδων της εποχής.

Βέβαια το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε, καθώς οι Θεσσαλονικείς γνώρισαν την ήττα με 4-0, με γκολ των Σάντι, Λόπεθ, Μαγκνταλένο και Πιντίνιο και αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση του κυπέλλου UEFA. Φυσικά, μέχρι και σήμερα, είναι απορίας άξιο όλο αυτό το σκηνικό και το ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στην Ισπανία με κόκκινη εμφάνιση.