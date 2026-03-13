Αυτός είναι ο Γάλλος ανθυπασπιστής που σκοτώθηκε στο ιρακινό Κουρδιστάν μετά από επίθεση drone

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και ακόμη έξι τραυματίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 έπειτα από επίθεση με drone στην περιοχή του Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Πρόκειται για τον ανθυπασπιστή Αρνό Φριόν, μέλος του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού που εδρεύει στη Βαρς. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με φωτογραφία του στρατιώτη.

Όπως ανέφερε, ο Φριόν συμμετείχε σε αποστολές εκπαίδευσης των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας.

«Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις υποκλίνονται μπροστά στη μνήμη και την αφοσίωσή του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους συγγενείς του και τους συναδέλφους του από το 7ο τάγμα αλπικών τυφεκιοφόρων», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2026 και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι ο ανθυπασπιστής Φριόν «έπεσε για τη Γαλλία» κατά τη διάρκεια της επίθεσης κοντά στο Αρμπίλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξη της χώρας προς την οικογένεια του στρατιώτη και τους συναδέλφους του.

«Στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του στα όπλα θέλω να εκφράσω όλη την αγάπη και την αλληλεγγύη της χώρας», ανέφερε.

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι αρκετοί Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, σημειώνοντας ότι η Γαλλία στέκεται στο πλευρό τους και των οικογενειών τους.

Παράλληλα χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι οι γαλλικές δυνάμεις βρίσκονται στο Ιράκ στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Η παρουσία της Γαλλίας στο Ιράκ

Η Γαλλία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ από το 2015, συμμετέχοντας στη διεθνή συμμαχία κατά του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους (ISIS).



Οι γαλλικές δυνάμεις παρέχουν κυρίως εκπαίδευση και υποστήριξη στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, συμβάλλοντας στις επιχειρήσεις κατά των τζιχαντιστικών οργανώσεων στην περιοχή.