Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ Σερβία

Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που συμμετείχε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα με τρεις διαφορετικές χώρες

Ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που κατάφερε να γράψει ιστορία και με ποιον τρόπο έγινε αυτό;

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Κώστας Μπατζώνης

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Η μεγαλύτερη τιμή για έναν ποδοσφαιριστή είναι να φορέσει το εθνόσημο της χώρας του και να την εκπροσωπήσει στην μεγάλη σκηνή, δηλαδή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχει όμως ένας ποδοσφαιριστής που το έκανε με την φανέλα... τριών χωρών.

Ο λόγος για τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Ο Σέρβος διατηρεί ένα από τα πιο μοναδικά ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έπαιξε σε τρία διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, με τρεις διαφορετικές χώρες χωρίς καν να χρειαστεί να αλλάξει εθνικότητα!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με την Γιουγκοσλαβία στο Μουντιάλ του 1998, αργότερα με την διάλυση της εκπροσώπησε την επονομαζόμενη Σερβία και Μαυροβούνιο το 2006 και τέλος συμμετείχε και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 με την, γνωστή μέχρι και σήμερα, εθνική Σερβίας. Ο 47χρονος πλέον προπονητής εκπροσώπησε την πατρίδα του σε όλες τις πολιτικές αλλαγές που έχει υποστεί, δεν στάθηκε ποτέ σε πολιτικά φρονήματα και πάντα αγωνιζόταν για την χώρα του και το έθνος του, ανεξαρτήτως κοινονικοπολιτικών χρωμάτων. Φυσικά το ρεκόρ του παραμένει άπιαστο μέχρι και σήμερα και είναι δύσκολο, μέχρι και απίθανο, να υπάρξει κάποιος που θα το ξανακάνει.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ Σερβία

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