Αυτός είναι ο «βασιλιάς» του τούβλου στην Ελλάδα (και όχι μόνο)

Στην Χρυσούπολη Καβάλας όπου μπήκαν πριν από 90 χρόνια τα θεμέλια για την δημιουργία της Κεραμουργίας Βορείου Ελλάδας (ΚΕΒΕ), ο παππούς του Άγι Κοθάλη, ανταγωνίζονταν με άλλους περίπου 17 φούρνους που έψηναν τούβλα και τα μετέφεραν με το χέρι. Σήμερα στην Χρυσούπολη δεν υπάρχει ούτε μία κεραμουργία όπως και στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Στο σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελληνικής Κεραμοποιίας που αριθμούσε έως τις αρχές της περασμένης δεκαετίας πάνω από 50 μέλη σήμερα μετά βίας φθάνουν τα 10.

Η ΚΕΒΕ, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται σήμερα ο Άγις Κοθάλης, δεν είναι μόνο μία από τις ελάχιστες εταιρείες που κλάδου που επιβίωσε από την μεγάλη «κρίση της οικοδομής» της περασμένης δεκαετίας αλλά αυτή που κατάφερε να αποσπάσει μερίδιο πάνω από 55% στην ελληνική αγορά τούβλου και κεραμιδιού. Αυτό χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτοματισμούς και αύξησης της παραγωγής που μείωναν το κόστος.

Τούβλα για πάνω από 150 σπίτια την ημέρα

Χαρακτηριστικό της παραγωγικής δυναμικότητας της ΚΕΒΕ είναι από τα δύο εργοστάσια στην Νέα Σάντα Κιλκίς και στην Λάρισα φεύγουν περίπου 130 φορτηγά σε καθημερινή βάση με προιόντα που είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες σε τούβλα και κεραμίδια για περίπου 150 σπίτια. Στη Νέα Σάντα Κιλκίς η εταιρεία διαθέτει έναν ιδιόκτητο χώρο 235.000 m², εκ των οποίων 44.000 m² καταλαμβάνει το βιομηχανικό κτήριο και 12.000 m² ο στεγασμένος χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών.

Η ΚΕΒΕ συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τις υψηλότερες παραγωγικές δυναμικότητες παγκοσμίως και διαθέτει την κορυφαία παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη, με δυνατότητα παραγωγής 3.000 τόνων ημερησίως. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε: 700.000 τόνους οπτόπλινθων και 75.000.000 τεμάχια κεραμιδιών και αξεσουάρ στέγης.

Εξαγωγές από το Κουρασάο έως την Νέα Ζηλανδία

Με τα δύο εργοστάσια να παράγουν σταθερά τις παραπάνω ποσότητες η κάμψη της ελληνικής οικοδομής την περασμένη δεκαετία οδήγησε την διοίκηση να αναζητήσει νέους προορισμούς για ένα φθηνό και ογκώδες προϊόν. Όπως ανέφερε χθες στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για την πορεία της ΚΕΒΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της, Άγις Κοθάλης, το τούβλο είναι πιο φθηνό και από το νερό με την τιμή του ενός τόνου τούβλων να είναι στα επίπεδα των 100 ευρώ. Παρά την φθηνή τιμή των προϊόντων κεραμουργίας η ΚΕΒΕ κατάφερε να τα εξάγει από το μικροσκοπικό Κουρασάο στην Καραϊβική έως την Νέα Ζηλανδία.

Το 60% του όγκου των προϊόντων της εταιρείας εξάγεται σε ετήσια βάση εξάγεται. Μεγαλύτερο μέρος καλύπτουν οι γειτονικές βαλκανικές χώρες όμως η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον Αραβικό κόσμο.

Επέκταση στη Σερβία

Η ΚΕΒΕ ολοκληρώνει μέχρι το τέλος του έτους επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ που αφορά στην απόκτηση και την αναβάθμιση παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Mihajlovac της Σερβίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης, ο Άγις Κοθάλης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΒΕ η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσία, πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τη Σερβία με τις γείτονες χώρες. Στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού είναι -σε πρώτο στάδιο - ο διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου από 300 σε 600 τόνους τούβλα ανά ημέρα, ενώ έως το 2028 αναμένεται να φτάσει τους 1.000 τόνους ανά ημέρα.

«Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας επένδυση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο μας να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο των κατασκευών» ανέφερε ο κ. Κοθάλης ενώ συμπλήρωσε ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της νέας παραγωγικής μονάδας στη Σερβία, θα δώσει στη ΚΕΒΕ τη δυνατότητα να καλύψει τη μελλοντική ζήτηση σε λύσεις υψηλής δομικής αξίας που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της ΚΕΒΕ και τοποθετώντας την ανάμεσα στους κύριους προμηθευτές ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην αγορά των Βαλκανίων.

Οικονομικά μεγέθη

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, στο εννεάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 39 εκατ. ευρώ και στο 12ηνο προβλέπεται να κλείσει στα 51 εκατ. ευρώ. Το 2024 η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 43,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 47% προήλθε από εξαγωγές και EBITDA 10,80 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,14 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 13,73 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από παραγόμενα δομικά προϊόντα ανήλθε σε 42,92 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από εμπορία σε 0,68 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από παραγωγή ενέργειας σε 3,52 εκατ. ευρώ.