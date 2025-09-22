Αυτός ο ξηρός καρπός μειώνει την κακή χοληστερόλη και «ξεβουλώνει» τις αρτηρίες, σύμφωνα με μελέτη

Η καθημερινή κατανάλωση ξηρών καρπών είναι ένα απλό αλλά ουσιαστικό «όπλο» για την υγεία της καρδιά. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον δείχνει ότι η κατανάλωση περίπου 45 αμυγδάλων την ημέρα συμβάλλει στη μείωση της LDL χοληστερόλη – της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, που συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών. Παράλληλα, η διατροφή με αμύγδαλα έδειξε να ενισχύει τα επίπεδα βιταμίνης Ε, να βελτιώνει την κατάσταση του εντέρου και να προσφέρει καλύτερη πρόσληψη πολύτιμων θρεπτικών συστατικών.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα από καθημερινή κατανάλωση

Οπως διαβάζουμε στο foxnews.com, η έρευνα παρακολούθησε 77 ενήλικες ηλικίας 35 έως 60 ετών με μεταβολικό σύνδρομο, μια κατάσταση που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και εγκεφαλικού. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν καθημερινά είτε 320 θερμίδες από αμύγδαλα είτε την ίδια ποσότητα θερμίδων από κράκερ, για διάστημα 12 εβδομάδων. Η επιλογή των κράκερ ως ομάδα ελέγχου δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτελούν ιδιαίτερα διαδεδομένο σνακ που όμως δεν διαθέτει τα ευεργετικά συστατικά των ξηρών καρπών.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η ομάδα που έτρωγε αμύγδαλα παρουσίασε αισθητή μείωση τόσο της συνολικής χοληστερόλης όσο και της LDL. Επίσης, αυξήθηκαν τα επίπεδα βιταμίνης Ε, βελτιώθηκε η λειτουργία του εντέρου και καταγράφηκε μεγαλύτερη πρόσληψη φυτικών ινών, μαγνησίου και υγιεινών λιπαρών. Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν η μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση στην περίμετρο της μέσης, παρότι το σωματικό βάρος και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα παρέμειναν σταθερά.

Η αξία της βιταμίνης Ε και οι προληπτικές δυνατότητες

Η έρευνα ανέδειξε επίσης τη σημασία της βιταμίνης Ε, την οποία συχνά στερείται μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πρόκειται για ένα αντιοξειδωτικό στοιχείο που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία των οργάνων, των νεύρων και των μυών, ενώ έχει ρόλο και στην πρόληψη θρόμβων. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα οφέλη των αμυγδάλων μπορούν να αφορούν όχι μόνο όσους έχουν μεταβολικό σύνδρομο, αλλά και υγιείς ενήλικες, αφού η κατανάλωση δύο μερίδων των 30-60 γραμμαρίων καθημερινά είναι εφικτή για τους περισσότερους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε προδιαβητικό στάδιο ή έχουν μεταβολικό σύνδρομο χωρίς να το γνωρίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι μικρές διατροφικές αλλαγές όπως η ένταξη των αμυγδάλων στη διατροφή μπορεί να έχουν σημαντική προληπτική αξία.

Εκτός από τα αμύγδαλα, και άλλοι ξηροί καρποί – όπως τα φουντούκια – θεωρείται ότι μπορούν να προσφέρουν ανάλογα οφέλη, αν και χρειάζονται περισσότερες συγκριτικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η δράση τους. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως τα ευρήματα συμβαδίζουν με πολυετείς έρευνες που συνδέουν τη συστηματική κατανάλωση ξηρών καρπών με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Σε δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές του Intertek Health Sciences στον Καναδά εξέτασαν δεκάδες κλινικές δοκιμές. Τα συμπεράσματά τους ήταν πως ακόμη και η καθημερινή κατανάλωση μιας μικρότερης ποσότητας αμυγδάλων, περίπου 30 γραμμαρίων, αρκεί για να μειώσει την LDL και τη συνολική χοληστερόλη, χωρίς να επηρεάζει την «καλή» HDL.

Επιπλέον, η ανασκόπηση έδειξε ότι τα αμύγδαλα βελτιώνουν τον λόγο ApoB/ApoA, δείκτη που σχετίζεται άμεσα με τον κίνδυνο εμφράγματος, με τα μεγαλύτερα οφέλη να παρατηρούνται σε άτομα με ήδη υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μελέτες χρησιμοποιούσαν ολόκληρα αμύγδαλα, αν και ο τρόπος κατανάλωσης (ωμά ή καβουρδισμένα) διέφερε.