Αυξάνονται κατακόρυφα τα κακοποιημένα παιδιά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία: SOS από την ΠΟΕΔΗΝ

Στα σοκαριστικά στοιχεία από για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα αλλά και για τον αυξημένο αριθμό κακοποιημένων παιδιών που νοσηλεύονται στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, αναφέρεται, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, την τριετία 2023 - 2025 δολοφονήθηκαν 49 γυναίκες, ενώ 70 κακοποιημένα παιδιά φιλοξενούνται σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

«Εμείς οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταλήγουν σε φρικιαστικές γυναικοκτονίες από συζύγους ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον καθώς επίσης σε κακοποιήσεις ανηλίκων παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον», δηλώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Στα ζητήματα αυτά πάσχουμε ως χώρα στη πρόληψη και όχι στην εξιχνίαση που οι διωκτικές αρχές αργά ή γρήγορα καταφέρνουν να κάνουν τη δουλειά τους.

Δεν φθάνουν οι δηλώσεις συμπαράστασης για τα θύματα. Να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την πολιτεία προκειμένου να αναπτυχθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Διαλύεται η λειτουργία των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων»

«Σοκάρουν τα στοιχεία γυναικοκτονιών από συζύγους ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον με αυξητική τάση που πρέπει να προβληματίσει.

Την τριετία 2013 με 2015 είχαμε 36 γυναικοκτονίες και 10 χρόνια μετά, την τριετία 2023 με 2025, είχαμε 49 γυναικοκτονίες. 13 περισσότερες.

Το έτος 2025 είχαμε 19 γυναικοκτονίες.

70 κακοποιημένα, παραμελημένα παιδιά φιλοξενούν σήμερα τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός, που δείχνει αυξητική τάση στις κακοποιήσεις παιδιών και την έλλειψη προνοιακών δομών», σημειώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Διαλύεται η λειτουργία των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ από τα παρκαρισμένα κακοποιημένα, παραμελημένα παιδιά που φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή. Δυο νοσοκομεία που διακομίζονται παιδιά από όλη τη χώρα για χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.