Αυξάνονται οι τραυματισμοί από αλεπούδες: Πότε υπάρχει κίνδυνος για λύσσα - Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά τραυματισμού πολιτών από αλεπού, αλλά και την αυξημένη παρουσία αλεπούδων σε κατοικημένες περιοχές, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι οι αλεπούδες είναι άγρια ζώα και δεν πρέπει να προσεγγίζονται, να αγγίζονται, να ταΐζονται ή να ενθαρρύνεται η παρουσία τους κοντά σε ανθρώπους και κατοικίες.

Η συστηματική παροχή τροφής σε άγρια ζώα οδηγεί σε εξοικείωσή τους με την ανθρώπινη παρουσία, τα ενθαρρύνει να πλησιάζουν κατοικίες, παραλίες και χώρους αναψυχής και αυξάνει την πιθανότητα επαφής ή τραυματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επίβλεψη των παιδιών και των κατοικίδιων ζώων.

Η εμφάνιση μίας αλεπούς κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πάσχει από λύσσα. Στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο κρούσμα λύσσας σε ζώο μετά τον Μάιο του 2014. Κατά την περίοδο 2012-2014 είχαν επιβεβαιωθεί συνολικά 48 κρούσματα λύσσας σε ζώα, κυρίως αλεπούδες, στη χώρα.

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Πότε υπάρχει κίνδυνος για λύσσα

Ωστόσο, παρά την απουσία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα τελευταία χρόνια, το ενδεχόμενο έκθεσης στον ιό της λύσσας δεν μπορεί να αποκλειστεί σε κάθε μεμονωμένο περιστατικό χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση, αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Κάθε δάγκωμα, γρατσουνιά ή επαφή σάλιου αλεπούς με λύση της συνέχειας του δέρματος ή με βλεννογόνους, πρέπει να αξιολογείται από επαγγελματία υγείας.

Ως πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας που απαιτεί αξιολόγηση θεωρείται ιδίως:

το δάγκωμα ή η γρατσουνιά που προκαλεί λύση της συνέχειας του δέρματος, ακόμη και χωρίς εμφανή αιμορραγία,

επαφή σάλιου του ζώου με ανοιχτό τραύμα, μη επουλωμένη πληγή ή με βλεννογόνους (μάτια, στόμα ή μύτη).

Η επαφή σάλιου με ακέραιο δέρμα δεν θεωρείται έκθεση στον ιό της λύσσας.

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι κάθε τραυματισμός από ζώο ενέχει, ανάλογα με το τραύμα, κίνδυνο βακτηριακής λοίμωξης και τετάνου.

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Τι κάνουμε αν μας δαγκώσει αλεπού

Σε περίπτωση τραυματισμού ή πιθανής έκθεσης, το σημείο της έκθεσης πρέπει να πλυθεί αμέσως και σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι και ο πολίτης να αναζητήσει το συντομότερο δυνατό ιατρική εκτίμηση σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ο ιατρός θα αξιολογήσει:

την ανάγκη καθαρισμού και χειρουργικής αντιμετώπισης,

αν απαιτείται αντιτετανική προστασία ή χορήγηση αντιβιοτικών,

αν υπάρχει ένδειξη για χορήγηση αντιλυσσικής αγωγής.

Η αντιλυσσική αγωγή περιλαμβάνει αντιλυσσικό εμβολιασμό (που θα χρειαστεί πρόσθετες επισκέψεις στην οικεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας) και, όπου ενδείκνυται, χορήγηση αντιλυσσικής ανοσοσφαιρίνης.

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Τι πρέπει να προσέχουμε στην επαφή με τις αλεπούδες

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Δεν πλησιάζουμε, δεν αγγίζουμε και δεν ταΐζουμε αλεπούδες ή άλλα άγρια ζώα.

Δεν αφήνουμε εκτεθειμένες τροφές, απορρίμματα ή ζωοτροφές σε σημεία όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση αλεπούδες ή άλλα άγρια ζώα.

Δεν επιχειρούμε να πιάσουμε, να απομακρύνουμε ή να περιθάλψουμε μόνοι μας μια τραυματισμένη, άρρωστη ή νεκρή αλεπού.

Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε ασυνήθιστη συμπεριφορά αλεπούς, ενημερώνουμε την αρμόδια οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Μπορούμε να παρατηρούμε και να θαυμάζουμε τις αλεπούδες από απόσταση. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται τόσο η υγεία μας όσο και τα ίδια τα άγρια ζώα.