Αυξάνονται τα διεθνή μέτρα κατά του Έμπολα: Ο Καναδάς κλείνει τα σύνορα σε ταξιδιώτες από το Κονγκό

Απαγόρευση εισόδου σε οποιονδήποτε αλλοδαπό έχει επισκεφτεί το Κονγκό τις τελευταίες 21 ημέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Καναδά την Κυριακή 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο νέων, προσωρινών συνοριακών μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού του Έμπολα .

Η απαγόρευση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος εισηγείται στις χώρες να μην επιβάλουν ταξιδιωτικούς ή εμπορικούς περιορισμούς στο Κονγκό, όπου οι Αρχές παλεύουν αυτή τη στιγμή να περιορίσουν έξαρση της νόσου.

Ο οργανισμός υγείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δημιουργούν στίγμα και μπορούν να καταστήσουν τις επιδημίες πιο δύσκολα ελέγξιμες.

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«Άνθρωποι από πληγείσες περιοχές και αφρικανικές κοινότητες έχουν έρθει αντιμέτωποι με άδικη καχυποψία», ανέφερε ο ΠΟΥ σε δήλωσή του τον περασμένο μήνα. «Η εξάπλωση του Έμπολα δεν καθορίζεται από την εθνικότητα ή τη φυλετική καταγωγή», σημειώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος διεθνούς εξάπλωσης της έξαρσης του Έμπολα από το Κονγκό είναι χαμηλός.

Στους 828 οι θάνατοι στο Κονγκό μέχρι τις 15 Ιουλίου

Ο Έμπολα μεταδίδεται κυρίως μέσω της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ατόμου που έχει προσβληθεί από τη νόσο. Έως τις 15 Ιουλίου, το Κονγκό είχε αναφέρει περισσότερα από 2.100 κρούσματα Έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 828 θανάτων.

Σε δήλωσή της την Κυριακή, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά ανέφερε ότι «ο περιορισμός της εισόδου αλλοδαπών υπηκόων που έχουν βρεθεί στο (Κονγκό) τις προηγούμενες 21 ημέρες ενδέχεται να μειώσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία των Καναδών».

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Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 11:59 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ, 06.59 π.μ. ώρα Ελλάδας), δήλωσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά. Ο Καναδάς είχε αναστείλει προηγουμένως τα έγγραφα μετανάστευσης για κατοίκους από το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Έμπολα στο Νότιο Σουδάν, ενώ η Ουγκάντα δεν έχει αναφέρει νέα κρούσματα από τον περασμένο μήνα.

Ο Μάρκ Τζόνσον, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, αναγνώρισε σε email του ότι ο κίνδυνος για τους Καναδούς είναι χαμηλός και ότι η μη συμμόρφωση με τους νέους περιορισμούς θα μπορούσε να επιφέρει πρόστιμο έως και 150.000 δολάρια Καναδά για ιδιώτες και έως 1,5 εκατομμύριο δολάρια για εταιρείες.

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Μέτρα και από ΗΠΑ, σε καραντίνα Αμερικανοί ταξιδιώτες στο Κονγκό

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα επικαιροποιημένα μέτρα «ευθυγραμμίζουν ορισμένα από τα προσωρινά συνοριακά μέτρα του Καναδά με εκείνα των ΗΠΑ και του Μεξικού».

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εισήγαγαν μέτρα που εμποδίζουν Αμερικανούς που είχαν βρεθεί στο Κονγκό τις προηγούμενες 21 ημέρες να εισέλθουν στη χώρα μέσω εμπορικών πτήσεων. Επτά Αμερικανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίοι εργάζονταν στο Κονγκό για την αναστολή της επιδημίας, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα σε εγκατάσταση στην Κένυα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει συστήσει να μην επιβάλλονται ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για άτομα από το Κονγκό, σημειώνοντας ότι μπορούν να διαταράξουν την ανθρωπιστική βοήθεια και έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.