Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – 143 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου

Καταγράφηκαν διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων.

Αυξημένες εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων.

Συνολικά, 143 μετανάστες έχουν εντοπιστεί σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Στην πρώτη περίπτωση, 25 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Σε δεύτερο περιστατικό, 35 μετανάστες εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες, 49 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γαύδου και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Παράλληλα, άλλοι 42 μετανάστες εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex, 48 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο με σημαία Μπελίζ και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Τέλος, 41 μετανάστες εντοπίστηκαν επίσης από εναέριο μέσο της Frontex, 44 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Οι  λιμενικές  αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη καταγράφουν νέα αύξηση το τελευταίο διάστημα.

