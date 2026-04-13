Baby boom: Η showbiz εγκυμονεί - Διάσημες γυναίκες στην πιο τρυφερή περίοδο της ζωής τους

Μπρος στον δρόμο που χάραξε η Κατερίνα Καινούργιου! Η παρουσιάστρια του ALPHA διανύει τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής της αφού ζει μια άλλη κανονικότητα με τη νεογέννητη Ξένια, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σύντομα και άλλες κυρίες της εγχώριας showbiz θα βρεθούν με μωρά στην αγκαλιά τους και αυτά είναι τόσο σπουδαία και αισιόδοξα νέα…

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Οι δύσκολες εξωσωματικές

Η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε τις δυσκολίες που πέρασε μέχρι να πιάσει παιδί, αφού στην πρώτη της εξωσωματική έχασε το μωρό στους 4 μήνες, ενώ σε αυτή που διανύει τώρα, είχε δίδυμη κύηση και εξαιτίας επιπλοκών έχασε το ένα από τα δύο μωράκια και της έμεινε το κοριτσάκι, ένα παιδάκι που είναι ήδη το δικό της μικρό θαύμα που περιμένει να σφίξει στην αγκαλιά της! «Ο Θεός ήθελε αυτό, οπότε τώρα περιμένουμε την κόρη», λέει συγκινημένη.

Άννα Πρέλεβιτς: Η αποβολή στον 4ο μήνα

Το μοντέλο διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και αποκάλυψε πως επειδή είχε ήδη μία αποβολή σε προηγούμενη κύηση αποφάσισε να το κρατήσει κρυφό μέχρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ώστε εκείνη και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, να είναι σίγουροι πως το μωράκι τους είναι υγιές. «Σε αυτή την εγκυμοσύνη είχα πολύ αγωνία μέχρι να ακούσουμε την καρδούλα σε όλους τους υπερήχους», λέει. Όλα λοιπόν πάνε καλά και σύντομα το ζευγάρι να καλωσορίσει το παιδάκι του στον κόσμο μας.

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Φόβοι και αγωνία

Αν και ξεκίνησε με άγχος και αγωνία την εγκυμοσύνη της, η ηθοποιός βρίσκεται τώρα πια σε μια πιο χαλαρή φάση και συνειδητοποιεί αυτό το δώρο που έρχεται και θα αλλάξει τη ζωή εκείνης, αλλά και του συντρόφου της με τον οποίο είναι μαζί δέκα χρόνια και ήθελαν τόσο πολύ να αποκτήσουν ένα μωρό. «Το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας», επισημαίνει επειδή φοβόταν μήπως κάτι πάει λάθος γιατί είχε ήδη κλείσει τα 45 της χρόνια.

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Ξανά μαμά

Η τραγουδίστρια είναι μητέρα της Θεοδώρας, ενός κοριτσιού που κατά καιρούς έλεγε στους γονείς της πως θέλει να αποκτήσει αδερφάκι. Τον Οκτώβριο του 2025 η μικρή της είπε πως σύντομα θα είναι έγκυος! Τελικά το έμαθε στα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) και ήταν για εκείνη κάπως σαν ένα σημάδι: «Ήταν μια στιγμή που ένιωσα την παρουσία του Θεού πολύ κοντά μου», εξομολογείται. Η διαίσθηση της Θεοδώρας ήταν σωστή. Σύντομα λοιπόν η οικογένεια θα αποκτήσει ακόμη ένα μέλος.

Μπάγια Αντωνοπούλου

Για τη δημοσιογράφο η εγκυμοσύνη της ήταν μια ευκαιρία να αφήσει πίσω της τη Μπάγια της έντασης που έτρεχε δεξιά αριστερά, δεν την ενδιέφερε ο εαυτός της, αλλά μόνο η δουλειά. Τώρα προσπαθεί να βγάλει από το μυαλό της τα κακά σενάρια και να αγκαλιάσει αυτή τη μοναδική εμπειρία που έχει και άγχος και κλάμα και ανησυχία. Όπως λέει και η ίδια: «Δεν χρειάζεται να νιώθεις δυνατή συνέχεια».

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Τρολάρει τον εαυτό της

«Θα γίνεις μπαμπάς», έλεγε το σημείωμα που έδωσε η influencer στον Σάκη Κατσούλη και εκείνος συγκινημένος την έσφιξε στην αγκαλιά του. Το ζευγάρι του «Survivor» περιμένει το πρώτο του παιδί και μέχρι αυτό να συμβεί ανεβάζουν βιντεάκια στα social media τρολάροντας το γεγονός ότι αυτοί οι δύο θα γίνουν γονείς!

Αλεξάνδρα Νίκα: Τρυφερή μανούλα

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανακοίνωσε τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους με ένα πολύ τρυφερό βίντεο που ανάρτησε στα social media όπου βλέπουμε τον πρώτο τους γιο, Βασίλη, σε όμορφες στιγμές με τον μπαμπά του, ενώ στο τέλος φιλάει και την κοιλιά της μαμάς του, που θα του χαρίσει αδερφάκι.