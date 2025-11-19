Baby Shark: Πώς η φρενίτιδα για ένα βίντεο στο YouTube δημιούργησε μια εταιρεία κολοσσό

Όταν ο Kim Min-seok έδωσε το πράσινο φως τον Ιούνιο του 2016 για τη δημοσίευση ενός κλιπ 90 δευτερολέπτων με ένα παιδικό τραγούδι, δεν είχε ιδέα τι θα προκαλούσε. Το τραγούδι αυτό ήταν το Baby Shark.



Όχι μόνο γοήτευσε τα μικρά παιδιά, αλλά έθεσε και τα θεμέλια για να γίνει η δημιουργός του, Pinkfong, μια επιχείρηση μέσων ενημέρωσης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.



«Δεν περιμέναμε να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα προϊόντα μας», δήλωσε ο κ. Kim, διευθύνων σύμβουλος της Pinkfong, στο BBC από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σεούλ. «Αλλά κοιτάζοντας πίσω, έγινε ένα σημαντικό σημείο καμπής που έθεσε τις βάσεις για το παγκόσμιο ταξίδι μας».



Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, αυτό το ταξίδι οδήγησε την Pinkfong στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 9% κατά την πρώτη τους εμφάνιση, αποδίδοντάς της αξία άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων (304 εκατομμύρια λίρες).

«Δεν περιμέναμε καν μισθό»

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 με την ονομασία SmartStudy και δημιουργούσε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά έως 12 ετών. Είχε μόλις τρεις υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του κ. Kim και του διευθυντή τεχνολογίας της εταιρείας, Dongwoo Son.



«Το γραφείο ήταν μικροσκοπικό, ακόμα μικρότερο από αυτό», θυμάται ο κ. Kim, δείχνοντας την αίθουσα συνεδριάσεων από την οποία τηλεφωνούσε. Ήταν τόσο μικρό «που δεν περιμέναμε καν μισθό εκείνη την εποχή», είπε.

Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Pinkfong το 2022, ένα όνομα εμπνευσμένο από μια χαρούμενη και περίεργη αλεπού που εμφανιζόταν σε ένα από τα πρώτα της κινούμενα σχέδια. Η Pinkfong πέρασε από αρκετές σημαντικές αναδιαρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης της εστίασής της στα νήπια.



Η εταιρεία απέκτησε πλέον περίπου 100 υπαλλήλους και έδωσε προτεραιότητα σε απλούστερα, εκπαιδευτικά παιχνίδια και περιεχόμενο. «Και τότε εμφανίστηκε το Baby Shark», είπε ο κ. Kim. Σήμερα απασχολεί περίπου 340 υπαλλήλους και έχει γραφεία στο Τόκιο, τη Σαγκάη και το Λος Άντζελες.



Η στιγμή του Baby Shark

Το Baby Shark πιστεύεται ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ της δεκαετίας του 1970 και τραγουδιόταν συχνά στα καλοκαιρινά κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά.



Το τραγούδι, το οποίο επαναλαμβάνει τη φράση «Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo», είναι «ελκυστικό για τα παιδιά, αν και πιθανώς ενοχλητικό για τους ενήλικες», δήλωσε ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης Kevin Chew από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Nanyang.



Ο κ. Kim είναι επίσης πολύ συνειδητοποιημένος για το πόσο εθιστικό είναι. «Είναι σαν ένα τραγούδι K-pop. Έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, είναι ρυθμικό και εθιστικό», είπε, προσθέτοντας ότι η μελωδία ακούγεται σαν «ψαλμωδία», κάτι το οποίο το κάνει εύκολο για τα παιδιά να το θυμούνται.



Ωστόσο, δεν ήταν μια άμεση επιτυχία και κέρδισε δημοτικότητα μόνο όταν η χορευτική του ρουτίνα παρουσιάστηκε σε παιδικές εκδηλώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία. Βίντεο με παιδιά και ενήλικες να χορεύουν ακούγοντας το τραγούδι άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο και το κλιπ έγινε viral.

Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2020, το βίντεο Baby Shark κατέκτησε τον τίτλο του πιο προβεβλημένου στο YouTube. Δημιούργησε περίπου το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας τα χρόνια αμέσως μετά την κυκλοφορία του βίντεο και έγινε εφαλτήριο για νέο περιεχόμενο και εμπορεύματα, είπε.

Ωστόσο, η Pinkfong αντιμετώπισε μια νομική πρόκληση το 2019, όταν κατηγορήθηκε για λογοκλοπή του έργου ενός Αμερικανού συνθέτη.



Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την υπόθεση, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι η εκδοχή της προήλθε από ένα λαϊκό τραγούδι.



Η νίκη, σύμφωνα με τον κ. Kim, έδωσε ώθηση στην εταιρεία, καθώς οι μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Πρόσθεσε ότι η αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο είχε υποβληθεί πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Θα είναι η επιτυχία μιας ημέρας;

Άλλες εταιρείες franchises της Pinkfong, όπως η Bebefinn και η Sealook, αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν βασίζεται μόνο στο Baby Shark, δήλωσε η Min Jung Kim, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κορέας.



Το κοινό-στόχος της εταιρείας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς τα μικρά παιδιά τείνουν να παρακολουθούν το ίδιο υλικό επανειλημμένα, πρόσθεσε.



Ο Kim Min-seok επιμένει ότι η επιχείρησή του μπορεί να αναπτυχθεί πέρα από το Baby Shark, το οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της Pinkfong. Την ίδια ώρα, η Bebefinn έχει ξεπεράσει το Baby Shark, αποφέροντας περίπου το 40% των κερδών της εταιρείας.

