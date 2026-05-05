Bad Bunny: Μεταμορφώθηκε σε 53χρονο - Στο Met Gala με μπαστούνι, μαύρο σμόκιν και λευκά μαλλιά

Ο Πορτορικανός super star Bad Bunny μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε πώς θα είναι σε είκοσι χρόνια από τώρα, καθώς είχε την φαεινή ιδέα να μεταμορφωθεί για τις ανάγκες της εμφάνισής του στο Met Gala 2026 σε 53χρονο.

Ο Bad Bunny φορούσε επίσης προσθετικά μέλη σχεδιασμένα από τον μακιγιέρ Mike Marino που βοήθησαν στη διαδικασία τεχνητής γήρανσης. Ο Marino είναι ο καλλιτέχνης πίσω από πολλές φανταστικές στολές για το Halloween του supermodel Heidi Klum.

Η γερασμένη εμφάνισή του ήταν ένας φόρος τιμής στους πολλούς σωματότυπους που εξερευνήθηκαν στην έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών το 2026 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. «Ίσως αντανακλώντας τον φόβο μας να αντιμετωπίσουμε τη δική μας θνητότητα, η βιομηχανία της μόδας -που επικεντρώνεται στη νεολαία- παραδοσιακά αγνοεί το γερασμένο σώμα», αναφέρει ένα κείμενο στην έκθεση.