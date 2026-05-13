Bank of America: Περιορίστηκαν οι πιέσεις στο φυσικό αέριο της Ευρώπης - Μέση τιμή στα 55 ευρώ/MWH

Η νέα εβδομαδιαία ανάλυση της Bank of America για την ενέργεια στην Ευρώπη καταγράφει υποχώρηση στις προβλέψεις για το φυσικό αέριο, αλλά και αισιοδοξία για την πορεία των τιμών άνθρακα, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που επικρατεί στις αγορές. Οι αναλυτές επισημαίνουν πως οι ήπιες καιρικές συνθήκες, η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ και πυρηνικά εργοστάσια, καθώς και η ενίσχυση των LNG εξαγωγών από τη Βόρεια Αμερική, περιόρισαν σημαντικά τις πιέσεις στις τιμές φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF, προβλέποντας μέση τιμή στα 55 ευρώ ανά MWh για το 2026 και στα 35 ευρώ για το 2027, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για 75 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Όπως σημειώνεται, η αγορά δεν αντέδρασε τόσο έντονα όσο αναμενόταν στις μειωμένες προμήθειες LNG από το Κατάρ, καθώς η μειωμένη ζήτηση λόγω καιρού και η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές λειτούργησαν εξισορροπητικά.

Παράλληλα, η Bank of America υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί ανοδικοί κίνδυνοι, κυρίως λόγω πιθανής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενων προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ. Για αυτόν τον λόγο εισάγει και εναλλακτικά σενάρια στις προβλέψεις της, τα οποία περιλαμβάνουν παρατεταμένο αποκλεισμό ή πολεμική κλιμάκωση που θα μπορούσε να προκαλέσει νέο άλμα στις ενεργειακές τιμές.

Στο μέτωπο των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, οι τιμές των EUA εμφάνισαν έντονη μεταβλητότητα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές εκτοξεύθηκαν στα 91 ευρώ ανά τόνο τον Ιανουάριο, με την εφαρμογή του μηχανισμού CBAM, πριν υποχωρήσουν έως και στα 62 ευρώ τον Μάρτιο, όταν Ευρωπαίοι πολιτικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για τη λειτουργία του συστήματος. Η αγορά έκτοτε ανέκαμψε και τα EUA κινούνται πλέον κοντά στα 76 ευρώ ανά τόνο.

Παρά τις διακυμάνσεις, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς άνθρακα παραμένουν ισχυρά και βλέπει περιθώριο ανόδου προς τα 85 ευρώ ανά τόνο. Ωστόσο, προειδοποιεί πως μία νέα χειμερινή έκρηξη στις τιμές φυσικού αερίου θα μπορούσε να πιέσει το CO2, καθώς οι πολιτικές πιέσεις στην Ευρώπη αυξάνονται, με στόχο να προστατευτεί η βιομηχανία από τον συνδυασμό υψηλού ενεργειακού, εργασιακού και περιβαλλοντικού κόστους.