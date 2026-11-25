Με κορυφαία στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και της στρατιωτικής ηγεσίας συναντήθηκε στην Άγκυρα ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ο οποίος ελέγχει την ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT Haber, στην τουρκική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve heyetiyle Ankara’da bir araya… pic.twitter.com/tXtpHkrn9U — Conflict (@ConflictTR) November 25, 2026

Από λιβυκής πλευράς, εκτός από τον Χαφτάρ, συμμετείχαν ο υπαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Χαλίντ Χαφτάρ και ο επικεφαλής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης, Μπιλκασίμ Χαφτάρ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνηνονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, ενώ έχει κλειδώσει η επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη, στις 8 Δεκεμβρίου.

Η Άγκυρα διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας με το στρατόπεδο Χαφτάρ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Χαλίφα Χαφτάρ έφτασε στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγημα. Τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, παρουσία ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Χαφτάρ στην Τουρκία, έπειτα από χρόνια έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Άγκυρας και Βεγγάζης.