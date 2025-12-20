Barbie: Το βιβλίο που φέρνει στο φως τη σκοτεινή ιστορία πίσω από την εμβληματική κούκλα

Η Barbie αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες παιχνιδιών στον κόσμο, με παρουσία που μετρά δεκαετίες και ισχυρό αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Από την πρώτη της εμφάνιση, ξεχώρισε καθώς δεν σχεδιάστηκε ως παιδικό μωρό, αλλά ως μια ενήλικη γυναικεία φιγούρα με έντονα χαρακτηριστικά και ξεκάθαρη αισθητική.

Ένα νέο βιβλίο, ωστόσο, έρχεται να αμφισβητήσει το αφήγημα αυτό, αποκαλύπτοντας άγνωστες και αμφιλεγόμενες πτυχές από την ιστορία της διάσημης κούκλας.