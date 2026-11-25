Μία από τις πιο απρόσμενες ερωτήσεις που έχουν ακουστεί σε συνέντευξη Τύπου του Champions League δέχθηκε ο Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο οποίος έμεινε απορημένος με όσα άκουσε από δημοσιογράφο στο Αζερμπαϊτζάν.

Η Μπαρσελόνα αντιμετωπίζει τη Σαμπάχ (25/11, 19:45) στο Μπακού για την 5η αγωνιστική της League Phase, με τον Λαμίν Γιαμάλ να απουσιάζει από την αποστολή λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο.

Ενώ λοιπόν η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από την απουσία του νεαρού Ισπανού μεσοεπιθετικού, ένας δημοσιογράφος αιφνιδίασε τους πάντες ρωτώντας ευθέως: «Έχασε ο Λαμίν τον αγώνα επειδή προτίμησε να μείνει και να παίξει το GTA VI;».

Το σχόλιο προκάλεσε αμέσως γέλια στην αίθουσα και στον ίδιο τον Ολλανδό χαφ, ο οποίος έδειξε φανερά έκπληκτος από την ευρηματικότητα της ερώτησης, αποχωρώντας μάλιστα λίγο αργότερα από το πάνελ.

Δείτε το αστείο στιγμιότυπο: