Basket League: Η ημερομηνία του τζάμπολ, ο «μοναχικός» υποβιβασμός και οι... 8 ξένοι

Το τζάμπολ της Stoiximan GBL θα πραγματοποιηθεί στις 4, ή στις 5 Οκτωβρίου, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα είναι 13 και υποβιβασμός θα υπάρξει για μία εξ' αυτών.



Επιπρόσθετα, ο κάθε σύλλογος θα έχει δικαίωμα να δηλώσει 8 αθλητές που δεν έχουν στην διάθεσή τους ελληνικό διαβατήριο, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 6 από αυτούς.



Αυτές είναι οι αποφάσεις που σηματοδοτούν την νέα τάξη πραγμάτων στην GBL

«Το αγωνιστικό format της Stoiximan Greek Basketball League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής (24/7) Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΑΚΕ, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ των μελών.



Ακολουθούν οι βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Πρωταθλήματος:



Ο κανονισμός για τον αριθμό των ξένων παικτών σε κάθε ΚΑΕ τροποποιείται σε σχήμα 6+2.



-Έναρξη κανονικής διάρκειας:

Η Stoiximan GBL θα ξεκινήσει το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου 2025.



Playoffs:



-Η τελική φάση θα περιλαμβάνει:



-Προημιτελική (Quarterfinals) και ημιτελική φάση (Semifinals) με σύστημα best-of-3



-Τελικούς (Finals) με σύστημα best-of-5



-Συμμετοχές και υποβιβασμός:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 13 ομάδων. Η ομάδα που θα καταλάβει την τελευταία θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο θα υποβιβαστεί απευθείας στην Elite League.



-Στόχος για τη σεζόν 2026-27:

Στρατηγικός στόχος είναι η επιστροφή σε Πρωτάθλημα 14 ομάδων, με την άνοδο δύο ομάδων από την Elite League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.



Καινοτομία στον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος



Για πρώτη φορά στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, το πρόγραμμα των αγωνιστικών θα καταρτιστεί με τη χρήση του αλγορίθμου της FastBreak, μιας προηγμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που αξιοποιείται επιτυχώς για τη δημιουργία των προγραμμάτων των πρωταθλημάτων του NFL, NBA, MLS, NHL, Major League Baseball και στην Ευρώπη Serie A, Ligue 1, και La Liga.Η κατάρτιση του προγράμματος θα βασιστεί σε κριτήρια, τα οποία θα ψηφισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις, με τον πρώτο Γύρο να ανακοινώνεται μέσα Σεπτεμβρίου 2025.



Σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, το πρόγραμμα των δύο γύρων δεν θα ακολουθεί συμμετρική διάταξη, καθώς δεν θα επαναλαμβάνεται η ίδια σειρά αγωνιστικών με εναλλαγή έδρας.



Η συγκεκριμένη αλλαγή αποσκοπεί στην πιο αποδοτική αξιοποίηση των εσόδων των ομάδων από τη διαχείριση των γηπέδων τους και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγωνιστικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει πολυάριθμες δεσμεύσεις. Επιπλέον, το συγκεκριμένο λογισμικό θα προσφέρει στο μέλλον τη δυνατότητα προτάσεων για βέλτιστες ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, μεγιστοποιώντας τα έσοδα και την προσέλευση φιλάθλων.



Η πρακτική αυτή ακολουθεί τα πρότυπα κορυφαίων διεθνών πρωταθλημάτων, όπως το NBA και η EuroLeague και από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Stoiximan Super League.



Δύο νέες θέσεις για χορηγούς στη φανέλα



Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από την ερχόμενη σεζόν, στις επίσημες εμφανίσεις των ομάδων θα υπάρχουν δύο ακόμη θέσεις για εφαρμογή χορηγικών συμφωνιών. Η πρώτη αφορά στην μπροστινή όψη της φανέλας κάτω από το λογότυπο της ομάδας και η δεύτερη την πίσω όψη της φανέλας κάτω από το νούμερο του αθλητή. Μία απόφαση που θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων για τις ομάδες».